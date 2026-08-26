Trump frena su racha de derrotas: sus candidatos ganan primarias en Carolina del Sur y Oklahoma

Darline Graham y Mike Mazzei lograron victorias republicanas después de varios tropiezos de aspirantes respaldados por el presidente en otros estados.

Dos candidatos respaldados por Donald Trump ganaron sus primarias republicanas: Darline Graham en Carolina del Sur y Mike Mazzei en Oklahoma, dando un respiro político al presidente.

Por qué es importante: Los triunfos muestran que el respaldo de Trump todavía puede pesar en algunas primarias, aunque no prueban que haya recuperado el control sobre las contiendas republicanas.

Darline Graham gana 52.4% a 47.6% en Carolina del Sur

#26Ago | Hermana del fallecido senador Lindsey Graham gana primarias con apoyo de Trump. Darline Graham se enfrentará a la pediatra demócrata Annie Andrews en los comicios del 3 de noviembre, en los que se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado de EE UU… pic.twitter.com/5jpcHIy7T3 — El Nacional (@ElNacionalWeb) August 26, 2026

Darline Graham, hermana del fallecido senador Lindsey Graham, venció al representante Ralph Norman en la segunda vuelta republicana para el Senado, según informó EFE.

Con el 99% de los votos escrutados, Graham obtuvo 52.4%, frente al 47.6% de Norman. Actualmente ocupa temporalmente el escaño que dejó su hermano.

El dato: Graham ya había quedado primera en la ronda inicial de las primarias, con 33% de los votos entre una decena de aspirantes.

Lindsey Graham murió el 11 de julio. Había representado a Carolina del Sur en el Senado desde 2003 y buscaba un quinto mandato.

Su hermana deberá ahora defender el escaño en las elecciones generales de noviembre.