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Trump frena su racha de derrotas: sus candidatos ganan primarias en Carolina del Sur y Oklahoma
Candidatos respaldados por Trump ganaron en Carolina del Sur y Oklahoma tras una serie de derrotas que había golpeado al presidente.
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Trump frena su racha de derrotas: sus candidatos ganan primarias en Carolina del Sur y Oklahoma

Publicado el26/08/2026 a las 07:31

Darline Graham y Mike Mazzei lograron victorias republicanas después de varios tropiezos de aspirantes respaldados por el presidente en otros estados.

Dos candidatos respaldados por Donald Trump ganaron sus primarias republicanas: Darline Graham en Carolina del Sur y Mike Mazzei en Oklahoma, dando un respiro político al presidente.

Por qué es importante: Los triunfos muestran que el respaldo de Trump todavía puede pesar en algunas primarias, aunque no prueban que haya recuperado el control sobre las contiendas republicanas.

Darline Graham gana 52.4% a 47.6% en Carolina del Sur

 

Darline Graham, hermana del fallecido senador Lindsey Graham, venció al representante Ralph Norman en la segunda vuelta republicana para el Senado, según informó EFE.

Con el 99% de los votos escrutados, Graham obtuvo 52.4%, frente al 47.6% de Norman. Actualmente ocupa temporalmente el escaño que dejó su hermano.

  • El dato: Graham ya había quedado primera en la ronda inicial de las primarias, con 33% de los votos entre una decena de aspirantes.

Lindsey Graham murió el 11 de julio. Había representado a Carolina del Sur en el Senado desde 2003 y buscaba un quinto mandato.

Su hermana deberá ahora defender el escaño en las elecciones generales de noviembre.

Trump hizo campaña y MAGA Inc. gastó $827,000

Trump intervino directamente para impulsar a Graham. Además de respaldarla públicamente, hizo campaña junto a ella en Carolina del Sur el viernes anterior a la votación.

Durante ese acto, pidió a sus seguidores votar como si su propio nombre apareciera en la boleta, según EFE.

  • En números: Un reporte ante la Comisión Federal Electoral reveló que MAGA Inc. destinó $827,000 a mensajes de texto y llamadas telefónicas para apoyar a Graham.

La victoria llega después de varios resultados adversos para candidatos respaldados por Trump, especialmente en elecciones para gobernador.

Sus aspirantes preferidos perdieron primarias para gobernador en Wyoming, Iowa, Georgia, Minnesota y Carolina del Sur.

Otros candidatos apoyados por Trump cayeron en contiendas legislativas en Michigan y Florida.

Mike Mazzei suma otra victoria para Trump en Oklahoma

 

La segunda señal favorable llegó en Oklahoma, donde el exsenador estatal Mike Mazzei ganó por estrecho margen la primaria republicana para gobernador.

Trump había respaldado a Mazzei en mayo. En la primera ronda del 16 de junio, Gentner Drummond había superado a Mazzei por apenas 0.3 puntos porcentuales, obligando a una segunda vuelta.

  • El límite: El respaldo presidencial no fue el único factor. Mazzei prestó $11.6 millones a su campaña y recibió un fuerte apoyo financiero externo.

Club for Growth gastó $8 millones en anuncios para favorecer a Mazzei y atacar a Drummond. Mazzei también recibió los respaldos del gobernador Kevin Stitt y de Markwayne Mullin.

Los dos triunfos cortan una serie de derrotas para candidatos elegidos por Trump, pero cada elección estuvo marcada por factores locales, dinero y otros respaldos políticos.

Graham enfrentará a Annie Andrews el 3 de noviembre

El siguiente examen para Graham será la elección general del 3 de noviembre contra la pediatra demócrata Annie Andrews.

  • Qué sigue: Los votantes decidirán quién conservará el escaño del Senado que ocupaba Lindsey Graham.

Ese resultado permitirá medir si el impulso conseguido por Graham en las primarias republicanas puede trasladarse a las urnas en noviembre.

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FUENTE: EFE / POLITICO

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