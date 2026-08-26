Trump frena su racha de derrotas: sus candidatos ganan primarias en Carolina del Sur y Oklahoma
Publicado el26/08/2026 a las 07:31
Darline Graham y Mike Mazzei lograron victorias republicanas después de varios tropiezos de aspirantes respaldados por el presidente en otros estados.
Dos candidatos respaldados por Donald Trump ganaron sus primarias republicanas: Darline Graham en Carolina del Sur y Mike Mazzei en Oklahoma, dando un respiro político al presidente.
Por qué es importante: Los triunfos muestran que el respaldo de Trump todavía puede pesar en algunas primarias, aunque no prueban que haya recuperado el control sobre las contiendas republicanas.
Darline Graham gana 52.4% a 47.6% en Carolina del Sur
#26Ago | Hermana del fallecido senador Lindsey Graham gana primarias con apoyo de Trump. Darline Graham se enfrentará a la pediatra demócrata Annie Andrews en los comicios del 3 de noviembre, en los que se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado de EE UU… pic.twitter.com/5jpcHIy7T3
— El Nacional (@ElNacionalWeb) August 26, 2026
Darline Graham, hermana del fallecido senador Lindsey Graham, venció al representante Ralph Norman en la segunda vuelta republicana para el Senado, según informó EFE.
Con el 99% de los votos escrutados, Graham obtuvo 52.4%, frente al 47.6% de Norman. Actualmente ocupa temporalmente el escaño que dejó su hermano.
- El dato: Graham ya había quedado primera en la ronda inicial de las primarias, con 33% de los votos entre una decena de aspirantes.
Lindsey Graham murió el 11 de julio. Había representado a Carolina del Sur en el Senado desde 2003 y buscaba un quinto mandato.
Su hermana deberá ahora defender el escaño en las elecciones generales de noviembre.
Trump hizo campaña y MAGA Inc. gastó $827,000
Trump intervino directamente para impulsar a Graham. Además de respaldarla públicamente, hizo campaña junto a ella en Carolina del Sur el viernes anterior a la votación.
Durante ese acto, pidió a sus seguidores votar como si su propio nombre apareciera en la boleta, según EFE.
- En números: Un reporte ante la Comisión Federal Electoral reveló que MAGA Inc. destinó $827,000 a mensajes de texto y llamadas telefónicas para apoyar a Graham.
La victoria llega después de varios resultados adversos para candidatos respaldados por Trump, especialmente en elecciones para gobernador.
Sus aspirantes preferidos perdieron primarias para gobernador en Wyoming, Iowa, Georgia, Minnesota y Carolina del Sur.
Otros candidatos apoyados por Trump cayeron en contiendas legislativas en Michigan y Florida.
Mike Mazzei suma otra victoria para Trump en Oklahoma
Breaking news: Mike Mazzei, President Trump’s pick in the Oklahoma governor’s primary, defeated the state attorney general Gentner Drummond.https://t.co/yXNZ9XafL0 pic.twitter.com/lwZujNE3nk
— The New York Times (@nytimes) August 26, 2026
La segunda señal favorable llegó en Oklahoma, donde el exsenador estatal Mike Mazzei ganó por estrecho margen la primaria republicana para gobernador.
Trump había respaldado a Mazzei en mayo. En la primera ronda del 16 de junio, Gentner Drummond había superado a Mazzei por apenas 0.3 puntos porcentuales, obligando a una segunda vuelta.
- El límite: El respaldo presidencial no fue el único factor. Mazzei prestó $11.6 millones a su campaña y recibió un fuerte apoyo financiero externo.
Club for Growth gastó $8 millones en anuncios para favorecer a Mazzei y atacar a Drummond. Mazzei también recibió los respaldos del gobernador Kevin Stitt y de Markwayne Mullin.
Los dos triunfos cortan una serie de derrotas para candidatos elegidos por Trump, pero cada elección estuvo marcada por factores locales, dinero y otros respaldos políticos.
Graham enfrentará a Annie Andrews el 3 de noviembre
El siguiente examen para Graham será la elección general del 3 de noviembre contra la pediatra demócrata Annie Andrews.
- Qué sigue: Los votantes decidirán quién conservará el escaño del Senado que ocupaba Lindsey Graham.
Ese resultado permitirá medir si el impulso conseguido por Graham en las primarias republicanas puede trasladarse a las urnas en noviembre.
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FUENTE: EFE / POLITICO