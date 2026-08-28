El socialismo inquieta a los votantes: ¿un problema para los demócratas?

Una encuesta muestra que 63% está preocupado por el avance del socialismo o comunismo.

La tensión también alcanza a los demócratas, divididos sobre el rumbo ideológico de su partido.

El crecimiento de candidatos identificados con el socialismo democrático está abriendo un nuevo frente antes de las elecciones de mitad de mandato, mientras los republicanos intentan convertir el tema en argumento de campaña.

Por qué es importante: La preocupación no aparece únicamente entre republicanos: 49% de los votantes demócratas también expresa inquietud por el crecimiento del socialismo o comunismo.

El 63% expresa preocupación por el avance socialista

🇺🇸‼️ | Según reportes de Axios, los votantes afroamericanos de la Generación Z están dando la espalda a los dirigentes históricos del Partido Demócrata. Un 17% de los votantes negros menores de 50 años ya se identifica o se inclina hacia el Partido Republicano, evidenciando una… pic.twitter.com/fpg6crtyo7 — UHN Plus (@UHN_Plus) August 27, 2026

The Center Square’s Voters’ Voice Poll encontró que 63% de los votantes registrados está preocupado por el crecimiento del socialismo o comunismo en la política estadounidense.

Dentro de ese grupo, 36% dijo estar “muy preocupado” y 27% “algo preocupado”. En contraste, 29% manifestó algún grado de despreocupación.

En números: La encuesta fue realizada por Noble Predictive Insights entre el 12 y 16 de agosto entre 2,533 votantes registrados, incluidos 930 republicanos, 930 demócratas y 673 independientes.

El dato podría adquirir relevancia política porque candidatos vinculados con el socialismo democrático han avanzado en primarias demócratas en distintos estados.

CBS News también documentó victorias de candidatos progresistas y respaldados por socialistas, aunque señaló que otros aspirantes de esa corriente perdieron sus respectivas primarias.