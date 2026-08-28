El socialismo inquieta a los votantes: ¿un problema para los demócratas?
Publicado el28/08/2026 a las 07:35
Una encuesta muestra que 63% está preocupado por el avance del socialismo o comunismo.
La tensión también alcanza a los demócratas, divididos sobre el rumbo ideológico de su partido.
El crecimiento de candidatos identificados con el socialismo democrático está abriendo un nuevo frente antes de las elecciones de mitad de mandato, mientras los republicanos intentan convertir el tema en argumento de campaña.
Por qué es importante: La preocupación no aparece únicamente entre republicanos: 49% de los votantes demócratas también expresa inquietud por el crecimiento del socialismo o comunismo.
El 63% expresa preocupación por el avance socialista
🇺🇸‼️ | Según reportes de Axios, los votantes afroamericanos de la Generación Z están dando la espalda a los dirigentes históricos del Partido Demócrata. Un 17% de los votantes negros menores de 50 años ya se identifica o se inclina hacia el Partido Republicano, evidenciando una… pic.twitter.com/fpg6crtyo7
— UHN Plus (@UHN_Plus) August 27, 2026
The Center Square’s Voters’ Voice Poll encontró que 63% de los votantes registrados está preocupado por el crecimiento del socialismo o comunismo en la política estadounidense.
Dentro de ese grupo, 36% dijo estar “muy preocupado” y 27% “algo preocupado”. En contraste, 29% manifestó algún grado de despreocupación.
- En números: La encuesta fue realizada por Noble Predictive Insights entre el 12 y 16 de agosto entre 2,533 votantes registrados, incluidos 930 republicanos, 930 demócratas y 673 independientes.
El dato podría adquirir relevancia política porque candidatos vinculados con el socialismo democrático han avanzado en primarias demócratas en distintos estados.
CBS News también documentó victorias de candidatos progresistas y respaldados por socialistas, aunque señaló que otros aspirantes de esa corriente perdieron sus respectivas primarias.
Los demócratas muestran una aparente contradicción
El resultado más llamativo aparece dentro del propio Partido Demócrata: 49% de sus votantes dijo estar preocupado por el crecimiento del socialismo o comunismo, mientras 40% manifestó no estarlo.
Sin embargo, otra encuesta ofrece una perspectiva diferente. CBS News/YouGov encontró que 58% de los demócratas tiene una opinión positiva del socialismo.
- La diferencia: Las encuestas no preguntan lo mismo. Una mide preocupación por el “crecimiento del socialismo o comunismo”; la otra evalúa directamente si existe una opinión positiva o negativa del socialismo.
Además, CBS encontró que solo 35% de los estadounidenses en general tiene una percepción positiva del socialismo y que la mayoría considera favorable el libre mercado.
La discusión también divide a figuras demócratas.
El senador John Fetterman calificó de preocupante el respaldo al socialismo, mientras el estratega James Carville ha cuestionado la influencia de los Socialistas Democráticos de América.
En el otro extremo, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez han respaldado candidatos identificados con esa corriente.
Trump intenta convertir el socialismo en tema electoral
El presidente Donald Trump ha intensificado sus ataques contra el socialismo y comunismo mientras avanza la campaña para las elecciones de noviembre.
CBS News describió el asunto como uno de los mensajes que Trump está utilizando mientras los demócratas debaten entre candidatos moderados y progresistas.
- La disputa: Para los republicanos, el crecimiento de candidatos socialistas ofrece una oportunidad para presentar al Partido Demócrata como más alejado del centro político.
Pero existe un límite importante: estas encuestas muestran percepciones sobre conceptos políticos y el rumbo de los partidos, no prueban que el socialismo determinará cómo votarán los estadounidenses en noviembre.
CBS también encontró que muchos votantes relacionan su visión del sistema económico con dificultades para comprar vivienda, formar una familia o sentirse financieramente seguros.
Por eso, la cuestión para los demócratas no es solamente ideológica: deberán comprobar si el avance de su ala socialista moviliza a su base o proporciona a los republicanos un argumento eficaz para atraer a votantes moderados.
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FUENTE: CBS News / The Center Square