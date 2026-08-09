Jill Tokuda gana las primarias demócratas en Hawaii tras el arresto de uno de sus rivales por pelearse en la playa
Publicado el09/08/2026 a las 10:18
La congresista buscará un tercer mandato frente al republicano Brenton Awa, mientras un altercado en una playa marcó los últimos días de las primarias.
La representante demócrata Jill Tokuda logró una amplia victoria en las primarias de Hawaii y avanzó hacia las elecciones de noviembre, donde enfrentará al republicano Brenton Awa.
Por qué importa: Tokuda parte con ventaja en un distrito favorable a los demócratas, pero la campaña ganó atención después del arresto de uno de sus rivales.
Jill Tokuda supera a tres rivales y buscará un tercer mandato
Congratulations to ECU-endorsed Rep. @tokudaforhawaii on officially securing the Democratic nomination for #HI02. Rep. Tokuda has spent her career fighting to ensure the voices of Hawaii’s working families are heard in Congress. We look forward to helping reelect her. pic.twitter.com/ggdKfjVFYf
— End Citizens United (@StopBigMoney) August 9, 2026
Tokuda competía contra otros tres aspirantes por la candidatura demócrata del segundo distrito congresional de Hawaii.
La legisladora progresista busca un tercer mandato en la Cámara de Representantes. El distrito incluye todo Hawaii excepto parte de la isla de Oahu.
El dato: El Cook Political Report califica el distrito como D+12, una medición que indica una clara inclinación hacia los demócratas.
Ninguno de los tres rivales representaba una amenaza importante para Tokuda, pese a las disputas internas que han marcado otras primarias demócratas del país.
Su compañero de delegación, el representante demócrata Ed Case, enfrentó una competencia más significativa desde el ala izquierda en su propia primaria.
El arresto de Kirill Basin marcó la campaña
Wild video shows Democratic congressional candidate Kirill Basin involved in an unhinged beach brawl in Maui after allegedly threatening beachgoers with a knife.
Officials say the incident began when a 61-year-old man asked Basin to lower the volume of his music. According to… pic.twitter.com/YUKzCABM8L
— Fox News (@FoxNews) August 5, 2026
La contienda de Tokuda llamó la atención después del arresto de Kirill Basin, uno de los candidatos demócratas con menores posibilidades de derrotarla.
Según Honolulu Civil Beat, Basin estuvo involucrado en un altercado en la playa de Keawakapu, en Maui.
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El incidente habría comenzado después de que un hombre le pidiera bajar el volumen de la música. Posteriormente, otra persona intervino y ocurrió un enfrentamiento.
La acusación: De acuerdo con el reporte de Honolulu Civil Beat, Basin supuestamente amenazó a un hombre y habría sacado un cuchillo durante el incidente.
El enfrentamiento quedó registrado en video. La información disponible no establece que el episodio estuviera relacionado con la campaña electoral.
Tokuda califica el video como “perturbador”
Tokuda reaccionó al incidente durante declaraciones a Hawaii News Now y señaló que cualquier persona debe responder por su comportamiento.
“Cualquier persona, tanto si se presenta a unas elecciones como si es un simple ciudadano, tiene que rendir cuentas por sus actos”, afirmó.
La congresista también calificó como “perturbador” el video del enfrentamiento, según Fox News.
El límite: El arresto ocurrió durante la campaña, pero Tokuda ya era la clara favorita para conseguir nuevamente la nominación demócrata.
Brenton Awa será su rival republicano en noviembre
🚨HP Projection🚨
🔴Brenton Awa wins the 2026 Hawaii House 2 Republican Primary Election. pic.twitter.com/zHFQukKrTX
— Hippo Politics (@hippo_politics) August 9, 2026
Superadas las primarias, Tokuda enfrentará al senador estatal republicano Brenton Awa en las elecciones de noviembre.
La inclinación política del segundo distrito coloca a la demócrata en una posición favorable para conservar su escaño.
Qué sigue: Tokuda y Awa competirán por representar al segundo distrito de Hawaii en la Cámara de Representantes.
La elección determinará si Tokuda consigue un tercer mandato o si los republicanos logran cambiar el control de un distrito considerado favorable al Partido Demócrata.