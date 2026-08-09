Jill Tokuda gana las primarias demócratas en Hawaii tras el arresto de uno de sus rivales por pelearse en la playa

La congresista buscará un tercer mandato frente al republicano Brenton Awa, mientras un altercado en una playa marcó los últimos días de las primarias.

La representante demócrata Jill Tokuda logró una amplia victoria en las primarias de Hawaii y avanzó hacia las elecciones de noviembre, donde enfrentará al republicano Brenton Awa.

Por qué importa: Tokuda parte con ventaja en un distrito favorable a los demócratas, pero la campaña ganó atención después del arresto de uno de sus rivales.

Jill Tokuda supera a tres rivales y buscará un tercer mandato

Congratulations to ECU-endorsed Rep. @tokudaforhawaii on officially securing the Democratic nomination for #HI02. Rep. Tokuda has spent her career fighting to ensure the voices of Hawaii’s working families are heard in Congress. We look forward to helping reelect her. pic.twitter.com/ggdKfjVFYf — End Citizens United (@StopBigMoney) August 9, 2026

Tokuda competía contra otros tres aspirantes por la candidatura demócrata del segundo distrito congresional de Hawaii.

La legisladora progresista busca un tercer mandato en la Cámara de Representantes. El distrito incluye todo Hawaii excepto parte de la isla de Oahu.

El dato: El Cook Political Report califica el distrito como D+12, una medición que indica una clara inclinación hacia los demócratas.

Ninguno de los tres rivales representaba una amenaza importante para Tokuda, pese a las disputas internas que han marcado otras primarias demócratas del país.

Su compañero de delegación, el representante demócrata Ed Case, enfrentó una competencia más significativa desde el ala izquierda en su propia primaria.