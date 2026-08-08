Senado aprueba fondos hasta diciembre, pero ¿la Cámara evitará otro cierre del gobierno?

El Senado de Estados Unidos aprobó este sábado una resolución provisional para mantener financiado al gobierno federal hasta el 11 de diciembre, dando al Congreso más tiempo para negociar un acuerdo presupuestario y evitar otro cierre, según CBS News.

Por qué importa: La medida obtuvo un amplio respaldo bipartidista en el Senado, pero todavía necesita superar una Cámara de Representantes donde los republicanos habían aprobado una propuesta diferente antes del receso.

Financiamiento del gobierno avanza en el Senado

The Senate overwhelmingly approved a measure early Saturday to fund the government through Dec. 11 and temporarily block the White House from giving political appointees more control over federal grants. https://t.co/JiieW940Sf — The Washington Post (@washingtonpost) August 8, 2026

La resolución fue aprobada por 90 votos contra 6 y mantendría, con algunas excepciones, los niveles actuales de financiación.

La extensión cubriría unas seis semanas después del 30 de septiembre, fecha en que termina el año fiscal.

La propuesta fue negociada por líderes republicanos y demócratas para garantizar suficiente respaldo en el Senado.

La mayoría de las leyes necesitan al menos 60 votos en esa cámara. Por eso, los republicanos buscaron desde el inicio un acuerdo bipartidista.

En números: La votación de 90-6 permitió enviar el proyecto directamente a la Cámara de Representantes. La fecha clave: El financiamiento se extendería hasta el 11 de diciembre.

La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, destacó que la propuesta evitó incluir disposiciones que pudieran dificultar su aprobación.