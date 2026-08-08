Senado aprueba fondos hasta diciembre, pero ¿la Cámara evitará otro cierre del gobierno?
Publicado el08/08/2026 a las 10:35
El Senado de Estados Unidos aprobó este sábado una resolución provisional para mantener financiado al gobierno federal hasta el 11 de diciembre, dando al Congreso más tiempo para negociar un acuerdo presupuestario y evitar otro cierre, según CBS News.
Por qué importa: La medida obtuvo un amplio respaldo bipartidista en el Senado, pero todavía necesita superar una Cámara de Representantes donde los republicanos habían aprobado una propuesta diferente antes del receso.
Financiamiento del gobierno avanza en el Senado
The Senate overwhelmingly approved a measure early Saturday to fund the government through Dec. 11 and temporarily block the White House from giving political appointees more control over federal grants. https://t.co/JiieW940Sf
— The Washington Post (@washingtonpost) August 8, 2026
La resolución fue aprobada por 90 votos contra 6 y mantendría, con algunas excepciones, los niveles actuales de financiación.
La extensión cubriría unas seis semanas después del 30 de septiembre, fecha en que termina el año fiscal.
La propuesta fue negociada por líderes republicanos y demócratas para garantizar suficiente respaldo en el Senado.
La mayoría de las leyes necesitan al menos 60 votos en esa cámara. Por eso, los republicanos buscaron desde el inicio un acuerdo bipartidista.
En números: La votación de 90-6 permitió enviar el proyecto directamente a la Cámara de Representantes.
La fecha clave: El financiamiento se extendería hasta el 11 de diciembre.
La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, destacó que la propuesta evitó incluir disposiciones que pudieran dificultar su aprobación.
Una cláusula podría complicar el apoyo republicano
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El principal obstáculo podría estar en una disposición que impide temporalmente a funcionarios políticos de la administración implementar una norma propuesta relacionada con subvenciones federales.
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Los demócratas sostienen que esa norma podría permitir a la administración cancelar subvenciones y retener más fondos federales. Habían buscado una prohibición permanente, pero el acuerdo solamente establece un bloqueo temporal.
La disputa: Incluso esa restricción temporal podría reducir el respaldo de algunos republicanos de la Cámara.
La diferencia: La Cámara ya aprobó antes del receso su propia propuesta para financiar al gobierno hasta diciembre.
Ese proyecto impulsado por los republicanos de la Cámara enfrentó una amplia oposición demócrata, mientras que el Senado decidió avanzar con un acuerdo bipartidista.
Mike Johnson enfrenta una decisión cuando regrese la Cámara
Ahora la atención se traslada al presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien deberá decidir si impulsa la propuesta aprobada por el Senado o intenta avanzar por otro camino.
Si Johnson somete la medida del Senado a votación, podría conseguir suficientes votos demócratas para aprobarla. Sin embargo, la presión de legisladores republicanos podría complicar esa estrategia.
Qué sigue: La Cámara tiene previsto regresar de su receso el 31 de agosto.
El límite: Los legisladores tendrán pocas semanas para alcanzar un acuerdo antes de que termine el año fiscal el 30 de septiembre.
El Congreso llega a esta negociación después de dos cierres gubernamentales en los últimos 12 meses.
Con las elecciones de mitad de mandato acercándose, la propuesta del Senado permitiría aplazar la disputa presupuestaria inmediata, pero todavía depende de lo que ocurra en la Cámara.