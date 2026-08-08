¿Podrá Trump seguir con su salón de baile? Tribunal ordena detener la construcción en la Casa Blanca
Publicado el07/08/2026 a las 19:32
Una corte federal de apelaciones ordenó detener la construcción sobre la superficie del proyecto impulsado por el presidente Donald Trump al concluir que no puede avanzar sin la autorización del Congreso. La Casa Blanca anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó este viernes, en una decisión dividida de 2-1, que la administración de Donald Trump debe detener la construcción del salón de baile de la Casa Blanca porque el proyecto no cuenta con la aprobación del Congreso, según informó AP.
• Por qué es importante: El fallo representa un revés para uno de los proyectos de remodelación más ambiciosos impulsados por Trump y reabre el debate sobre los límites del poder presidencial para modificar edificios federales sin autorización legislativa.
El tribunal concluye que el Congreso debe autorizar la obra
🚨 JUST IN: A federal Appeals court has just ordered President Trump STOP ALL CONSTRUCTION on the White House ballroom before he gets Congressional approval — AP
SUPREME COURT TIME.
This is TOTAL BS.
SCOTUS should step in, slap it down, so construction can proceed! 🔥 pic.twitter.com/Ux4VM80BPX
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 7, 2026
La corte sostuvo que el presidente no tiene autoridad para construir de manera unilateral un salón de baile de aproximadamente 90,000 pies cuadrados en el lugar donde antes se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca, demolida por orden de Trump el otoño pasado.
Los jueces afirmaron que corresponde al Congreso decidir si una obra de esa magnitud puede realizarse en la residencia presidencial y rechazaron el argumento de que el Poder Ejecutivo pueda avanzar por cuenta propia.
• El dato: La decisión fue adoptada por dos votos contra uno por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.
• Qué sigue: El tribunal suspendió la aplicación del fallo durante 14 días para dar tiempo a que la administración presente una apelación ante la Corte Suprema.
Trump rechaza el fallo y asegura que apelará
Trump calificó la decisión como «injusta» en una publicación en redes sociales y anunció que acudirá de inmediato a la Corte Suprema.
El presidente insistió en que el complejo incluirá refugios antibombas, instalaciones médicas, áreas militares de alta seguridad y otros elementos destinados a proteger a la Casa Blanca y a futuros presidentes.
Además, sostuvo que tanto las Fuerzas Armadas como el Servicio Secreto consideran que detener el proyecto representa una amenaza para la seguridad nacional.
• La postura de Trump: El mandatario sostiene que la aprobación del Congreso no es necesaria porque la construcción no se financia con dinero público.
El proyecto enfrenta objeciones legales desde 2025
An appeals court rules President Trump cannot build the $400 million White House ballroom without congressional approval. https://t.co/2OvutHBLRD
— The Associated Press (@AP) August 7, 2026
Según AP, Trump ha afirmado que reunió cientos de millones de dólares provenientes de corporaciones, donantes adinerados y recursos propios para financiar la obra.
Sin embargo, su administración había solicitado previamente al Congreso una partida de 1,000 millones de dólares para el proyecto, petición que fue rechazada.
La demanda fue presentada en diciembre de 2025 por el National Trust for Historic Preservation, organización dedicada a la preservación del patrimonio histórico, que argumentó que únicamente el Congreso puede autorizar la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca.
El fallo mantiene la prohibición sobre las obras visibles en la superficie, aunque permite que continúen los trabajos subterráneos relacionados con búnkeres, instalaciones militares y otras estructuras de seguridad previamente autorizadas por un juez federal.
• El límite: Mientras no exista una decisión distinta de la Corte Suprema o una autorización del Congreso, la construcción del salón de baile sobre la superficie permanecerá detenida.
Como siguiente paso, la administración de Trump tiene un plazo de 14 días para presentar su apelación ante la Corte Suprema.
Mientras tanto, el fallo mantiene suspendida la construcción del salón de baile sobre la superficie de la Casa Blanca, aunque los trabajos subterráneos relacionados con instalaciones de seguridad pueden continuar conforme a las decisiones judiciales vigentes.
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FUENTE: Deadline