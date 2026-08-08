¿Podrá Trump seguir con su salón de baile? Tribunal ordena detener la construcción en la Casa Blanca

Una corte federal de apelaciones ordenó detener la construcción sobre la superficie del proyecto impulsado por el presidente Donald Trump al concluir que no puede avanzar sin la autorización del Congreso. La Casa Blanca anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema.

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó este viernes, en una decisión dividida de 2-1, que la administración de Donald Trump debe detener la construcción del salón de baile de la Casa Blanca porque el proyecto no cuenta con la aprobación del Congreso, según informó AP.

• Por qué es importante: El fallo representa un revés para uno de los proyectos de remodelación más ambiciosos impulsados por Trump y reabre el debate sobre los límites del poder presidencial para modificar edificios federales sin autorización legislativa.

El tribunal concluye que el Congreso debe autorizar la obra

🚨 JUST IN: A federal Appeals court has just ordered President Trump STOP ALL CONSTRUCTION on the White House ballroom before he gets Congressional approval — AP SUPREME COURT TIME. This is TOTAL BS. SCOTUS should step in, slap it down, so construction can proceed! 🔥 pic.twitter.com/Ux4VM80BPX — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 7, 2026

La corte sostuvo que el presidente no tiene autoridad para construir de manera unilateral un salón de baile de aproximadamente 90,000 pies cuadrados en el lugar donde antes se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca, demolida por orden de Trump el otoño pasado.

Los jueces afirmaron que corresponde al Congreso decidir si una obra de esa magnitud puede realizarse en la residencia presidencial y rechazaron el argumento de que el Poder Ejecutivo pueda avanzar por cuenta propia.

• El dato: La decisión fue adoptada por dos votos contra uno por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.