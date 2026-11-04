Demócrata gana en Georgia y republicano queda atrás en Indiana: ¿qué pasa con el Senado?
Publicado el 03/11/2026 a las 20:00
El demócrata conserva su escaño en un estado que respaldó a Trump en 2024, mientras los primeros resultados de Indiana aumentan la atención sobre la disputa por el Congreso.
El senador demócrata Jon Ossoff ganó la reelección en Georgia frente al republicano Mike Collins, según las proyecciones de medios nacionales citadas en los reportes electorales.
- Por qué importa: Los demócratas conservan un escaño que los republicanos buscaban conquistar, mientras continúa la disputa por el control del Senado y la Cámara de Representantes.
Jon Ossoff conserva Georgia, un estado que votó por Trump
🚨 JUST IN: Sen. Jon Ossoff has WON RE-ELECTION in Georgia, DEFEATING Mike Collins, per DDHQ
No Senate pickup for Republicans in Georgia, but this was NOT an upset. It was expected. https://t.co/ittVB5dsMH
— Nick Sortor (@nicksortor) November 4, 2026
La victoria de Ossoff tiene especial relevancia porque Georgia respaldó a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.
Los republicanos consideraban este estado una oportunidad importante para aumentar su representación en el Senado, pero Collins no consiguió arrebatarle el escaño al demócrata.
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Durante la campaña, Ossoff amplió su ventaja en las encuestas mientras las políticas de Trump adquirían mayor protagonismo en el debate electoral.
- El dato: Georgia permanece en manos demócratas en esta contienda, pese a haber votado por el candidato presidencial republicano dos años antes.
El resultado también demuestra una diferencia importante entre elecciones presidenciales y legislativas: los votantes pueden respaldar a candidatos de distintos partidos.
Indiana muestra una contienda republicana bajo presión
Democratic Sen. Jon Ossoff has won reelection against Republican Rep. Mike Collins in the state of Georgia, CBS News projects. https://t.co/y20sxOWnGi https://t.co/zICT3IXs8A
— CBS News (@CBSNews) November 4, 2026
Los primeros resultados de Indiana apuntaban a que un candidato republicano se encontraba por detrás, aunque el reporte inicial no identificaba la contienda ni ofrecía cifras.
Por eso, todavía no es posible determinar qué representa esa desventaja para el equilibrio de poder en el Congreso.
Las urnas cerraron a las 7:00 p. m., hora del este, en Indiana y otros siete estados, entre ellos Georgia, Florida y Virginia.
- La diferencia: Georgia cuenta con una victoria proyectada, mientras que la información de Indiana describe únicamente una situación preliminar.
Los resultados iniciales pueden cambiar conforme avanza el escrutinio y se incorporan votos de diferentes condados y distritos.
Los primeros resultados de Indiana preocupan a republicanos
Según informó The Wall Street Journal, los primeros votos en dos distritos de Indiana mostraban ventajas demócratas en territorios que Trump ganó ampliamente en 2024.
En el Distrito 5, el demócrata J.D. Ford aventajaba inicialmente a la congresista republicana Victoria Spartz, mientras Kelly Thompson encabezaba el conteo frente a Marlin Stutzman en el Distrito 3.
- El límite: Estas ventajas son preliminares y no representan victorias confirmadas ni permiten anticipar el resultado definitivo.
El control del Congreso sigue sin definirse
Las elecciones de mitad de mandato determinarán la composición del Congreso durante los últimos dos años del segundo mandato presidencial de Trump.
En el Senado, los demócratas necesitan ganar escaños adicionales para disputar la mayoría republicana. Conservar Georgia evita perder terreno en esa competencia.
En la Cámara de Representantes, los resultados de Indiana y otros estados ayudarán a determinar si los republicanos mantienen su mayoría.
- Qué sigue: Continuará el conteo en las contiendas pendientes, especialmente en los distritos competitivos que podrían cambiar el equilibrio entre ambos partidos.
Aunque Trump no aparece en las papeletas, los resultados permitirán medir el respaldo electoral a los candidatos de ambos partidos durante su presidencia.
Fuentes: Efe, USA Today