El demócrata conserva su escaño en un estado que respaldó a Trump en 2024, mientras los primeros resultados de Indiana aumentan la atención sobre la disputa por el Congreso.

El senador demócrata Jon Ossoff ganó la reelección en Georgia frente al republicano Mike Collins, según las proyecciones de medios nacionales citadas en los reportes electorales.

- Por qué importa: Los demócratas conservan un escaño que los republicanos buscaban conquistar, mientras continúa la disputa por el control del Senado y la Cámara de Representantes.

Jon Ossoff conserva Georgia, un estado que votó por Trump

🚨 JUST IN: Sen. Jon Ossoff has WON RE-ELECTION in Georgia, DEFEATING Mike Collins, per DDHQ No Senate pickup for Republicans in Georgia, but this was NOT an upset. It was expected. https://t.co/ittVB5dsMH — Nick Sortor (@nicksortor) November 4, 2026

La victoria de Ossoff tiene especial relevancia porque Georgia respaldó a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Los republicanos consideraban este estado una oportunidad importante para aumentar su representación en el Senado, pero Collins no consiguió arrebatarle el escaño al demócrata.

Durante la campaña, Ossoff amplió su ventaja en las encuestas mientras las políticas de Trump adquirían mayor protagonismo en el debate electoral.

- El dato: Georgia permanece en manos demócratas en esta contienda, pese a haber votado por el candidato presidencial republicano dos años antes.

El resultado también demuestra una diferencia importante entre elecciones presidenciales y legislativas: los votantes pueden respaldar a candidatos de distintos partidos.