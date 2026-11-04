La carrera por la gobernador de Florida sigue abierta: a las 9:02 p. m. ET del martes 3 de noviembre de 2026, el republicano Byron Donalds va adelante con 4.056.182 votos (50,3 %), frente a los 3.951.415 (49,0 %) del demócrata David Jolly, con el 97 % del voto escrutado, según el conteo publicado por CNN. La ventaja de Donalds es de 1,3 puntos, después de que Jolly lideró en las primeras horas del conteo. Los resultados son preliminares y ni AP ni CNN han proyectado ganador.

Los números hasta ahora

Según CNN, se han contado 8.067.213 votos:

Byron Donalds (Republicano): 4.056.182 votos, 50,3 %.

(Republicano): 4.056.182 votos, 50,3 %. David Jolly (Demócrata): 3.951.415 votos, 49,0 %.

(Demócrata): 3.951.415 votos, 49,0 %. Scott Jewett (Libertario): 36.942 votos, 0,5 %.

(Libertario): 36.942 votos, 0,5 %. Frank Russo (Independiente): 22.674 votos, 0,3 %.

Cómo se mueve la ventaja

La ventaja cambió de manos durante la noche. Antes de las 7:30 p. m. ET, con el 49 % escrutado, Jolly iba adelante por 6,3 puntos. A las 7:32 p. m., con el 58 %, su ventaja bajó a 2,4 puntos. A las 7:53 p. m., con el 68 % escrutado, Donalds pasó al frente por 0,8 puntos.

Después, el margen de Donalds subió a 1,6 puntos a las 8:00 p. m. (69 % escrutado), bajó a 0,7 puntos a las 8:33 p. m. (95 %) y volvió a subir a 1,3 puntos a las 9:02 p. m. (97 %).

Este movimiento coincide con el orden del conteo en Florida: primero se cuenta el voto anticipado y por correo, que este año favoreció a los demócratas, y después entra el voto del día de la elección, más republicano.

Qué hay que saber