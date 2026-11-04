Florida, Senado de EE. UU. (especial): AP y CNN proyectan a Ashley Moody ganadora
Publicado el 03/11/2026 a las 19:54
La elección especial al Senado de EE. UU. en Florida tiene a la republicana Ashley Moody al frente con 4.127.809 votos (50,9 %), frente a 3.894.930 (48,0 %) de la demócrata Angie Nixon, con el 98 % del voto escrutado a las 9:02 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. La ventaja de Moody pasó de una desventaja inicial a 2,9 puntos a medida que avanzó el escrutinio. AP proyectó a las 8:34 p. m. ET que Moody gana la contienda, y CNN también la proyecta ganadora.
Los números hasta ahora
Según CNN, hay 8.115.108 votos contados:
- Ashley Moody (Republicano): 4.127.809 votos, 50,9 %.
- Angie Nixon (Demócrata): 3.894.930 votos, 48,0 %.
- Neil Gillespie (Independiente): 92.369 votos, 1,1 %.
Con el 97-98 % escrutado, Moody le saca a Nixon unos 233.000 votos, casi 3 puntos, según AP. Las cifras son preliminares mientras el conteo sigue.
Cómo se mueve la ventaja
La ventaja cambió de manos durante la noche, según el conteo de CNN:
- Antes de las 7:30 p. m. ET, con el 49 % escrutado, Nixon lideraba por 4,0 puntos.
- A las 7:32 p. m., con el 63 %, su ventaja bajó a 1,0 punto.
- A las 7:53 p. m., con el 82 %, era de 0,3 puntos.
- A las 8:00 p. m., con el 84 %, Moody pasó al frente por 0,4 puntos.
- A las 8:33 p. m., con el 95 %, la ventaja de Moody era de 2,4 puntos.
- A las 9:02 p. m., con el 98 %, llegó a 2,9 puntos.
La tendencia se explica porque el voto del día de la elección, más favorable a los republicanos, entró después del voto anticipado y le dio la vuelta al conteo a favor de Moody.
Qué hay que saber
Moody ocupa el escaño desde enero de 2025, cuando el gobernador Ron DeSantis la designó, siendo fiscal general del estado, para cubrir la vacante de Marco Rubio, hoy secretario de Estado. Con esta elección especial, Moody completaría el periodo hasta 2029. Nixon es representante estatal demócrata.
Según AP, el escaño se mantiene en manos republicanas. Para un panorama más amplio de la noche en la Cámara Alta, consulta Demócrata gana en Georgia y republicano queda atrás en Indiana: ¿qué pasa con el Senado?
Nota en desarrollo: actualizaremos estas cifras a medida que avance el conteo.
Fuentes: CNN (resultados), AP, PBS / AP, CBS News.