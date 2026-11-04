La elección especial al Senado de EE. UU. en Florida tiene a la republicana Ashley Moody al frente con 4.127.809 votos (50,9 %), frente a 3.894.930 (48,0 %) de la demócrata Angie Nixon, con el 98 % del voto escrutado a las 9:02 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. La ventaja de Moody pasó de una desventaja inicial a 2,9 puntos a medida que avanzó el escrutinio. AP proyectó a las 8:34 p. m. ET que Moody gana la contienda, y CNN también la proyecta ganadora.

Los números hasta ahora

Según CNN, hay 8.115.108 votos contados:

Ashley Moody (Republicano): 4.127.809 votos, 50,9 %.

(Republicano): 4.127.809 votos, 50,9 %. Angie Nixon (Demócrata): 3.894.930 votos, 48,0 %.

(Demócrata): 3.894.930 votos, 48,0 %. Neil Gillespie (Independiente): 92.369 votos, 1,1 %.

Con el 97-98 % escrutado, Moody le saca a Nixon unos 233.000 votos, casi 3 puntos, según AP. Las cifras son preliminares mientras el conteo sigue.

Cómo se mueve la ventaja

La ventaja cambió de manos durante la noche, según el conteo de CNN:

Antes de las 7:30 p. m. ET, con el 49 % escrutado, Nixon lideraba por 4,0 puntos.

A las 7:32 p. m., con el 63 %, su ventaja bajó a 1,0 punto.

A las 7:53 p. m., con el 82 %, era de 0,3 puntos.

A las 8:00 p. m., con el 84 %, Moody pasó al frente por 0,4 puntos.

A las 8:33 p. m., con el 95 %, la ventaja de Moody era de 2,4 puntos.

A las 9:02 p. m., con el 98 %, llegó a 2,9 puntos.

La tendencia se explica porque el voto del día de la elección, más favorable a los republicanos, entró después del voto anticipado y le dio la vuelta al conteo a favor de Moody.

Qué hay que saber