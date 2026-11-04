«El DHS te encontrará»: Jefe de Seguridad Nacional amenaza con perseguir a no ciudadanos que voten en EE.UU.

El secretario Marwayne Mullin advirtió que el Gobierno procesará a quienes voten ilegalmente, pero negó que ICE esté vigilando los centros electorales.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marwayne Mullin, amenazó este martes con perseguir y procesar a los no ciudadanos que voten ilegalmente en las elecciones.

– Por qué importa: La advertencia refuerza el discurso de Donald Trump sobre el voto de inmigrantes, mientras los tribunales frenan medidas que podrían afectar a votantes estadounidenses.

Voto de no ciudadanos: DHS amenaza con perseguirlo

ICE amenaza con detención a votantes no ciudadanos en plena jornada electoral Más información en el primer comentario 👇 https://t.co/kMGxptcn6H — CiberCuba – Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) November 3, 2026

Mullin publicó en X un mensaje dirigido a quienes participen en las elecciones sin cumplir los requisitos legales para votar.

«Si votas ilegalmente en este país (…) el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) te encontrará, irá tras de ti y serás procesado con todo el peso de la ley», escribió.

La declaración coincide con las acusaciones de Trump sobre la supuesta participación de inmigrantes sin ciudadanía estadounidense en las elecciones.

Sin embargo, la advertencia del funcionario no estuvo acompañada de cifras que demostraran una participación generalizada de no ciudadanos en la votación.

– El dato: La legislación federal prohíbe a los no ciudadanos votar en elecciones federales, aunque algunas jurisdicciones permiten su participación en determinados comicios locales.