«El DHS te encontrará»: Jefe de Seguridad Nacional amenaza con perseguir a no ciudadanos que voten en EE.UU.
Publicado el 03/11/2026 a las 19:39
El secretario Marwayne Mullin advirtió que el Gobierno procesará a quienes voten ilegalmente, pero negó que ICE esté vigilando los centros electorales.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marwayne Mullin, amenazó este martes con perseguir y procesar a los no ciudadanos que voten ilegalmente en las elecciones.
– Por qué importa: La advertencia refuerza el discurso de Donald Trump sobre el voto de inmigrantes, mientras los tribunales frenan medidas que podrían afectar a votantes estadounidenses.
Voto de no ciudadanos: DHS amenaza con perseguirlo
ICE amenaza con detención a votantes no ciudadanos en plena jornada electoral
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— CiberCuba – Noticias de Cuba 🇨🇺 (@CiberCuba) November 3, 2026
Mullin publicó en X un mensaje dirigido a quienes participen en las elecciones sin cumplir los requisitos legales para votar.
«Si votas ilegalmente en este país (…) el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) te encontrará, irá tras de ti y serás procesado con todo el peso de la ley», escribió.
La declaración coincide con las acusaciones de Trump sobre la supuesta participación de inmigrantes sin ciudadanía estadounidense en las elecciones.
Sin embargo, la advertencia del funcionario no estuvo acompañada de cifras que demostraran una participación generalizada de no ciudadanos en la votación.
– El dato: La legislación federal prohíbe a los no ciudadanos votar en elecciones federales, aunque algunas jurisdicciones permiten su participación en determinados comicios locales.
ICE no está desplegado en los centros de votación
If you vote illegally, we will find you.
Illegal voter registration and illegal voting carry significant penalties of up to 5 years in prison and $250,000 maximum fine. Even if you have lawful immigration status—noncitizens who illegally vote are subject to deportation.
Only Americans should decide American elections.
— Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) November 3, 2026
Tras su publicación, Mullin aseguró ante periodistas en la Casa Blanca que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no fueron enviados a centros electorales.
El secretario explicó que el DHS únicamente tendría presencia en esos lugares si surgiera una amenaza de seguridad que requiriera su intervención.
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También rechazó que la agencia estuviera intentando intimidar a los electores o mantener agentes cerca de los sitios de votación.
Sus declaraciones buscan establecer una diferencia entre perseguir posibles delitos electorales y desplegar agentes migratorios durante la jornada electoral.
– El límite: Mullin negó un despliegue de ICE en los centros de votación. Su mensaje tampoco constituye, por sí solo, el anuncio de un operativo específico.
Corte Suprema frena a Trump por 20,000 papeletas en California
La advertencia llega después de que la Corte Suprema rechazara el lunes una petición urgente del Gobierno de Trump relacionada con aproximadamente 20,000 papeletas en California.
La Administración pretendía separar esos votos para verificar la ciudadanía de sus titulares antes de incluirlos en el conteo electoral.
Los tribunales inferiores ya habían rechazado la solicitud por dudas sobre la confiabilidad de los registros federales utilizados para identificar posibles no ciudadanos.
También advirtieron sobre el riesgo de impedir que ciudadanos estadounidenses legalmente habilitados ejercieran su derecho al voto.
– El proceso: La Corte Suprema rechazó la petición sin ofrecer explicaciones públicas. La decisión no demuestra que las papeletas correspondieran a personas sin ciudadanía.
Trump insiste en endurecer los requisitos para votar
Antes de las elecciones, Trump también impulsó una propuesta legislativa para exigir documentos que acreditaran la ciudadanía estadounidense al registrarse para votar en comicios federales.
La iniciativa forma parte de sus esfuerzos por reforzar los controles electorales, aunque exigir identificación y demostrar ciudadanía son requisitos diferentes.
De acuerdo con la información proporcionada, 36 estados ya exigían algún tipo de identificación para votar, pero eso no equivale necesariamente a presentar pruebas de ciudadanía.
Lo que sigue: El DHS mantiene su advertencia sobre posibles procesos por voto ilegal, mientras las autoridades electorales deben respetar las decisiones judiciales y proteger el derecho de los votantes habilitados.