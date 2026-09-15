Cristy Nodal vuelve a cantar: ¿competencia para Christian Nodal con una canción ligada a Inti?

Cristy retoma su carrera musical

Estrenó canción en cumpleaños de Inti

“Regalo de Luna” tiene ritmo de tango

Mamá de Christian Nodal ¿ahora le hará competencia? Durante años, Cristy Nodal estuvo detrás de la carrera de Christian Nodal, acompañando el ascenso de su hijo hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del regional mexicano. Ahora el panorama cambia: es ella quien vuelve a colocarse frente al micrófono.

Cristy lanzó “Regalo de Luna” el 14 de septiembre, precisamente cuando Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu, cumplió tres años. El estreno marca su regreso a la música después de mantener esa faceta en pausa durante años.

Más que una competencia declarada con su hijo, algo que ninguna de las fuentes sostiene, el lanzamiento sí plantea una curiosa coincidencia familiar: madre e hijo ahora tienen proyectos musicales mientras una canción de Cristy acapara atención por su posible conexión con Inti.

Mamá de Christian Nodal : “Regalo de Luna” llega en una fecha muy especial

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La coincidencia con el cumpleaños de Inti disparó inmediatamente las interpretaciones. Univision señala que Cristy retomó su carrera y estrenó el sencillo el mismo 14 de septiembre, aunque su publicación no confirmó directamente que la composición estuviera dedicada a su nieta.

“Una canción que nació hace algunos años y que hoy finalmente ve la luz”, explicó el comunicado difundido por Cristy. También describe la composición como profundamente personal y relacionada con sentimientos que permanecen a través del tiempo.

Hay otro elemento que alimentó las especulaciones: “Regalo de Luna” es un tango. Inti nació en Argentina, país de origen de su madre, Cazzu, y el lanzamiento ocurrió exactamente cuando la niña celebraba sus tres años.