Cristy Nodal vuelve a cantar: ¿competencia para Christian Nodal con una canción ligada a Inti?
Publicado el15/09/2026 a las 14:17
- Cristy retoma su carrera musical
- Estrenó canción en cumpleaños de Inti
- “Regalo de Luna” tiene ritmo de tango
Mamá de Christian Nodal ¿ahora le hará competencia? Durante años, Cristy Nodal estuvo detrás de la carrera de Christian Nodal, acompañando el ascenso de su hijo hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del regional mexicano. Ahora el panorama cambia: es ella quien vuelve a colocarse frente al micrófono.
Cristy lanzó “Regalo de Luna” el 14 de septiembre, precisamente cuando Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu, cumplió tres años. El estreno marca su regreso a la música después de mantener esa faceta en pausa durante años.
Más que una competencia declarada con su hijo, algo que ninguna de las fuentes sostiene, el lanzamiento sí plantea una curiosa coincidencia familiar: madre e hijo ahora tienen proyectos musicales mientras una canción de Cristy acapara atención por su posible conexión con Inti.
Mamá de Christian Nodal : “Regalo de Luna” llega en una fecha muy especial
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La coincidencia con el cumpleaños de Inti disparó inmediatamente las interpretaciones. Univision señala que Cristy retomó su carrera y estrenó el sencillo el mismo 14 de septiembre, aunque su publicación no confirmó directamente que la composición estuviera dedicada a su nieta.
“Una canción que nació hace algunos años y que hoy finalmente ve la luz”, explicó el comunicado difundido por Cristy. También describe la composición como profundamente personal y relacionada con sentimientos que permanecen a través del tiempo.
Hay otro elemento que alimentó las especulaciones: “Regalo de Luna” es un tango. Inti nació en Argentina, país de origen de su madre, Cazzu, y el lanzamiento ocurrió exactamente cuando la niña celebraba sus tres años.
La letra parece guardar otra pista sobre Inti
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Aunque Cristy no identifica públicamente a su nieta como destinataria, algunos versos fortalecieron esa interpretación. La canción habla de una niña y de la llegada de alguien muy especial a la vida de quien canta.
“Qué bonita está mi niña”, dice uno de los versos citados por ¡HOLA!, mientras otro habla de una “linda muñequita” enviada por Dios. El comunicado define la canción como la expresión de un sentimiento “puro, profundo e incondicional”.
Por ello, el enfoque más preciso es hablar de una aparente dedicatoria y no presentarla como un hecho confirmado. Univision también advierte que el mensaje de Cristy no establece expresamente que “Regalo de Luna” haya sido escrito para Inti.
Mamá de Christian Nodal, Cristy ya había sido cantante
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El lanzamiento tampoco significa que Cristy esté comenzando desde cero. Las fuentes describen este momento como el regreso a una carrera musical que había dejado en pausa mientras se enfocaba en otras responsabilidades y en el desarrollo profesional de Christian.
Así, mientras su hijo mantiene su propia trayectoria, Cristy abre nuevamente una puerta que había permanecido cerrada durante años. “Regalo de Luna” ya se encuentra disponible en plataformas digitales.
El estreno también vuelve a poner el foco en la relación de los abuelos paternos con Inti. Jaime González declaró recientemente que desean viajar a Argentina para verla y afirmó: “No ocupamos invitación para ver a mi nieta”.