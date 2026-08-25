Alejandra Jaramillo hace anuncio con Julián Gil, ¿qué dirán los mexicanos de esta dupla? (FOTO)

Alejandra y Julián preparan una sorpresa

El proyecto permanece bajo absoluto misterio

Seguidores reaccionan entre apoyo y críticas.

Alejandra Jaramillo Julián Gil. Alejandra Jaramillo y Julián Gil tienen algo entre manos y, por ahora, parecen decididos a mantener el misterio.

La presentadora ecuatoriana sorprendió al anunciar que prepara algo junto al actor y conductor, aunque evitó revelar exactamente de qué se trata.

“Y ahora sí, no están preparados para lo que se viene, porque ni siquiera nosotros lo estamos”, escribió Jaramillo en Instagram. La comunicadora remató su mensaje calificando la sorpresa como el verdadero “se vienen cositas”.

Julián Gil alimenta todavía más la intriga

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La publicación incluyó fotografías que documentan la amistad entre ambos desde junio de 2022, cuando, según Jaramillo, conoció personalmente a Gil. Desde entonces, aseguró, el argentino se convirtió en una figura muy cercana dentro de su vida profesional.

“Siento que me adoptó como hermanita menor y me ha cuidado y ayudado en infinidad de cosas que ustedes ni se imaginan”, escribió. Además, describió a Gil como “buen amigo” dentro de la industria del entretenimiento.

Lejos de revelar la sorpresa, el actor aumentó las expectativas con su respuesta: “No están Ready hahahhaa. Y eso que vamos a mil por hora”, dejando claro que existe un proyecto en marcha, pero sin ofrecer detalles sobre su naturaleza.

El anuncio llega meses después de que Jaramillo fuera despedida de ¡Siéntese quien pueda!, programa de Univision al que se incorporó en 2022 y donde la gente exigió su salida por asegurar que se burló de los mexicanos e incitar a la división entre países.