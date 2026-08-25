Alejandra Jaramillo hace anuncio con Julián Gil, ¿qué dirán los mexicanos de esta dupla? (FOTO)
Publicado el25/08/2026 a las 10:06
- Alejandra y Julián preparan una sorpresa
- El proyecto permanece bajo absoluto misterio
- Seguidores reaccionan entre apoyo y críticas.
Alejandra Jaramillo Julián Gil. Alejandra Jaramillo y Julián Gil tienen algo entre manos y, por ahora, parecen decididos a mantener el misterio.
La presentadora ecuatoriana sorprendió al anunciar que prepara algo junto al actor y conductor, aunque evitó revelar exactamente de qué se trata.
“Y ahora sí, no están preparados para lo que se viene, porque ni siquiera nosotros lo estamos”, escribió Jaramillo en Instagram. La comunicadora remató su mensaje calificando la sorpresa como el verdadero “se vienen cositas”.
Julián Gil alimenta todavía más la intriga
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La publicación incluyó fotografías que documentan la amistad entre ambos desde junio de 2022, cuando, según Jaramillo, conoció personalmente a Gil. Desde entonces, aseguró, el argentino se convirtió en una figura muy cercana dentro de su vida profesional.
“Siento que me adoptó como hermanita menor y me ha cuidado y ayudado en infinidad de cosas que ustedes ni se imaginan”, escribió. Además, describió a Gil como “buen amigo” dentro de la industria del entretenimiento.
Lejos de revelar la sorpresa, el actor aumentó las expectativas con su respuesta: “No están Ready hahahhaa. Y eso que vamos a mil por hora”, dejando claro que existe un proyecto en marcha, pero sin ofrecer detalles sobre su naturaleza.
El anuncio llega meses después de que Jaramillo fuera despedida de ¡Siéntese quien pueda!, programa de Univision al que se incorporó en 2022 y donde la gente exigió su salida por asegurar que se burló de los mexicanos e incitar a la división entre países.
¿Un nuevo proyecto profesional?
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La incógnita también surge en un momento interesante para Gil. People en Español recordó que el actor anunció recientemente M²AGIK Group, una firma boutique de talent management enfocada en impulsar estratégicamente las carreras de talento latino en Estados Unidos y México.
“He vivido esta industria desde todos los ángulos: como talento, productor y empresario”, declaró Gil al medio a principios de julio al hablar sobre la nueva compañía.
Sin embargo, hasta ahora ni Jaramillo ni Gil han confirmado que el misterioso anuncio esté relacionado con M²AGIK Group. Tampoco han dicho si se trata de televisión, representación artística o algún otro proyecto, por lo que cualquier conclusión sería únicamente especulación.
Alejandra Jaramillo Julián Gil: Le hacen advertencia a la ecuatoriana que se burló de mexicanos
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La publicación provocó cientos de reacciones y buena parte de los seguidores recibió la noticia con entusiasmo. “Para mí que este par tendrán su programa”, escribió una persona, mientras otra aseguró: “Me gusta esa dupla, la van a romper”.
Otros incluso imaginaron un regreso de ambos juntos a la pantalla. “Sería la dupla perfecta”, comentó una seguidora que pidió un programa encabezado por los dos y aseguró que podría convertirse en “el Boom de la TV Hispana”.
Pero entre los mensajes positivos también aparecieron críticas. Una usuaria calificó la cercanía con Gil como una “mala junta” y mencionó directamente a Marjorie de Sousa, expareja del actor y madre de su hijo Matías. Otra escribió: “Ten cuidado porque es un hablador de paja, que le gusta hablar de las mujeres”. Se trata de opiniones de usuarios en Instagram y no de hechos establecidos sobre Gil.
Por ahora, Jaramillo y Gil han conseguido precisamente lo que buscaban: despertar curiosidad. Mientras ellos avanzan “a mil por hora”, sus seguidores tendrán que esperar para descubrir qué hay detrás del misterioso “se vienen cositas”.
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¿Cómo reaccionará el público mexicano a la alianza de Julián Gil con Alejandra Jaramillo?
El misterioso anuncio también abre una interrogante que podría cobrar fuerza cuando se conozcan los detalles del proyecto: ¿cómo reaccionará el público mexicano al ver a Julián Gil trabajando junto a Alejandra Jaramillo?
La pregunta surge por la polémica que Jaramillo enfrentó después de realizar comentarios sobre los mexicanos que fueron interpretados como burlas y que desataron fuertes críticas en redes sociales. El episodio provocó que un sector del público mexicano cuestionara duramente a la presentadora ecuatoriana.
La elección de Gil como compañero de esta nueva aventura resulta especialmente llamativa por la estrecha relación profesional que el actor mantiene con México. Gran parte de su carrera televisiva se ha desarrollado en ese país, donde ha participado en conocidas telenovelas y producciones que contribuyeron a consolidar su popularidad entre la audiencia hispana.
A ello se suma un vínculo personal importante: Gil es padre de Matías, el hijo que tuvo con Marjorie de Sousa y quien nació en México. Por eso, una eventual asociación profesional con una figura que recientemente quedó en medio de una controversia con el público mexicano podría generar nuevas reacciones cuando el proyecto sea revelado.