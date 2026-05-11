¿Guardó rencor por años? Chiquis Rivera revela cuándo perdonó a Jenni tras una dolorosa pérdida
Chiquis perdonó a Jenni Rivera Reveló aborto espontáneo Confesión sobre su mamá Chiquis Rivera volvió a abrir su corazón y habló de uno de los momentos más difíciles de su vida reciente. La cantante sorprendió en 2024 al anunciar públicamente que había sufrido la pérdida de un embarazo que nunca había hecho público. La noticia […]
Publicado el11/05/2026 a las 12:04
- Chiquis perdonó a Jenni Rivera
- Reveló aborto espontáneo
- Confesión sobre su mamá
Chiquis Rivera volvió a abrir su corazón y habló de uno de los momentos más difíciles de su vida reciente.
La cantante sorprendió en 2024 al anunciar públicamente que había sufrido la pérdida de un embarazo que nunca había hecho público.
La noticia se dio a conocer a través de un video en redes sociales, donde explicó que debía posponer un concierto en Albuquerque.
En ese mensaje, compartió que la situación ocurrió apenas horas antes de subir al escenario.
La pérdida que vivió en silencio
“Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la pérdida de mi embarazo que no había anunciado”, expresó.
Chiquis detalló que se encontraba en las primeras semanas de gestación y que todo ocurrió de forma inesperada.
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Relató que comenzó a presentar sangrado desde su llegada a Albuquerque y que eso encendió las alertas.
“Me preocupé porque sí estaba sangrando un poquito desde que aterricé aquí en Albuquerque”, explicó.
“Tuve un aborto espontáneo”
La artista aseguró que se comunicó con su médico, quien le recomendó evitar movimientos bruscos.
Sin embargo, el dolor se intensificó rápidamente hasta el punto de impedirle caminar.
“Tuve un aborto espontáneo. Apenas me di cuenta, como hace dos semanas, y estábamos muy emocionados; pasó naturalmente”, dijo.
En ese momento, Chiquis estaba comprometida con Emilio Sánchez, con quien posteriormente contrajo matrimonio.
Una herida que abrió otras
Más allá del impacto físico y emocional, la experiencia provocó una reflexión más profunda.
En entrevista con Despierta América, la cantante confesó que este episodio influyó en su proceso interno respecto a su madre.
Chiquis aseguró que, aunque el mundo vivió la muerte de Jenni Rivera en diciembre de 2012, ella sintió esa pérdida desde octubre de ese año.
Describió ese periodo como uno de los más dolorosos que ha enfrentado en su vida.
Chiquis abre su corazón 💔😢 Revela cómo perder un embarazo la ayudó a sanar la relación con su mamá, Jenni Rivera 👀✨#DespiertaAmerica de lunes a viernes a las 7a/6c por @univision 📺 #Chiquis pic.twitter.com/zRzuNYvsq9
— Despierta América (@despiertamerica) May 7, 2026
El perdón que llegó años después
Tras la pérdida de su bebé, comenzó un camino de sanación personal que incluyó buscar alternativas naturales para cuidar su cuerpo.
“Empecé a buscar cosas naturales para sanar mi cuerpo, así que siento que sí me cambió, pero no nada más cambió, sanó mi relación con mi mamá”, afirmó.
Reconoció que cargaba resentimientos que no había identificado plenamente. “Ya digo, es parte de la vida, está en mí soltarlo y dejarlo ahí, no dejar que me siga afectando”, reflexionó.
Con estas palabras, Chiquis dejó claro que la maternidad y la pérdida le permitieron cerrar heridas que habían permanecido abiertas por más de una década.
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