Chiquis perdonó a Jenni Rivera

Reveló aborto espontáneo

Confesión sobre su mamá

Chiquis Rivera volvió a abrir su corazón y habló de uno de los momentos más difíciles de su vida reciente.

La cantante sorprendió en 2024 al anunciar públicamente que había sufrido la pérdida de un embarazo que nunca había hecho público.

La noticia se dio a conocer a través de un video en redes sociales, donde explicó que debía posponer un concierto en Albuquerque.

En ese mensaje, compartió que la situación ocurrió apenas horas antes de subir al escenario.

La pérdida que vivió en silencio

“Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la pérdida de mi embarazo que no había anunciado”, expresó.