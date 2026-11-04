Xavier Becerra hace historia en California: el hijo de mexicanos que será el primer gobernador latino elegido por voto popular

Xavier Becerra hace historia en California al convertirse en el primer gobernador latino elegido por voto popular tras derrotar a Steve Hilton

Candidatos, encuestas y resultados en el centro de elecciones de MundoNow.

Becerra será primer gobernador latino electo.

Hijo de mexicanos derrota candidato republicano.

Promete defender inmigrantes y familias trabajadoras. Xavier Becerra, hijo de una familia de raíces mexicanas, hizo historia al convertirse en el primer gobernador latino elegido por voto popular en California, tras derrotar al republicano Steve Hilton, respaldado por el presidente Donald Trump. El demócrata de 68 años fue proyectado ganador apenas diez minutos después del cierre de los centros electorales, según reportaron Associated Press, NBC News y CNN, citados por la agencia EFE. Su victoria representa un momento histórico para la comunidad hispana de California, donde aproximadamente el 40 % de sus más de 39 millones de habitantes tiene origen latino. El triunfo también marca el regreso de Becerra al liderazgo político estatal, después de una trayectoria que incluye el Congreso federal, la Fiscalía General de California y el Departamento de Salud de Estados Unidos. “Hermanos y hermanas”: así celebró Xavier Becerra su victoria [caption id="attachment_1699683" align="alignnone" width="1200"] Xavier Becerra celebró su victoria electoral en Sacramento acompañado por su esposa, Carolina Reyes, y sus tres hijas, ante simpatizantes y dirigentes del Partido Demócrata. Crédito: EFE.[/caption] [caption id="attachment_1699683" align="alignnone" width="1200"]Xavier Becerra celebró su victoria electoral en Sacramento acompañado por su esposa, Carolina Reyes, y sus tres hijas, ante simpatizantes y dirigentes del Partido Demócrata. Crédito: EFE.[/caption] Durante su celebración electoral en Sacramento, Becerra subió al escenario y comenzó su discurso con un saludo en español: "Hermanos y hermanas". Ante simpatizantes, familiares y dirigentes demócratas, el político proclamó el inicio de una nueva etapa para el estado. "Damas y caballeros, han entrado ahora en la Era de Becerra", declaró entre aplausos, según informó EFE. El gobernador electo agradeció especialmente la participación de los votantes latinos y recordó que su candidatura estuvo inspirada en las oportunidades que California ofreció a su familia. "No me presenté para hacer historia. Me presenté para marcar la diferencia", afirmó. Becerra también prometió gobernar para todos los californianos, incluidos quienes no votaron por él, y trabajar para mejorar las condiciones económicas de las familias.

¿Quién es Xavier Becerra y cuáles son sus raíces mexicanas? Xavier Becerra nació hace 68 años en Sacramento, California, en el seno de una familia trabajadora que mantenía fuertes vínculos con México. Su padre, Manuel Becerra, nació en California, pero creció en México, mientras que su madre, María Teresa, formó parte de la historia de esfuerzo familiar que el político recordó durante su campaña. Según relató en su discurso, sus padres llegaron a California en la década de 1950 con apenas 12 dólares en el bolsillo. Manuel trabajó como obrero de la construcción y María Teresa como empleada administrativa para sacar adelante a sus tres hijos. "Se ganaron cada dólar, ahorraron cada centavo. Construyeron sus sueños californianos", expresó Becerra al recordar los sacrificios de sus padres. La familia vivió en un apartamento de una sola habitación y, pese a las dificultades económicas, logró que Xavier se convirtiera en el primero de sus integrantes en asistir a la universidad. El demócrata también ha contado que su madre todavía recorta cupones de descuento para ahorrar dinero durante sus compras.

De una familia trabajadora a los principales cargos de Estados Unidos Becerra estudió Derecho en la Universidad de Stanford y comenzó una carrera política que se ha extendido durante más de tres décadas. A los 34 años fue elegido para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde participó en negociaciones legislativas y desarrolló relaciones con representantes de ambos partidos. Durante su paso por el Congreso intervino en los trabajos relacionados con la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare. También integró el Comité de Medios y Arbitrios, encargado de asuntos relacionados con impuestos, ingresos y presupuesto federal. En 2017 regresó a California para convertirse en el primer fiscal general latino del estado, cargo desde el cual enfrentó numerosas políticas de la primera Administración Trump. Durante ese periodo presentó más de un centenar de demandas contra decisiones del Gobierno federal, según la información recopilada por EFE. Posteriormente, el presidente Joe Biden lo nombró secretario de Salud y Servicios Humanos, convirtiéndolo en el primer hispano en dirigir ese departamento federal.

¿Qué propone Xavier Becerra para California? Durante su campaña, Becerra concentró sus propuestas en combatir el elevado costo de vida, ampliar el acceso a la atención médica y fortalecer las oportunidades educativas. También prometió defender a los inmigrantes sin estatus legal, una comunidad numerosa en California, estado que concentra la mayor población indocumentada del país. En una entrevista con EFE, el demócrata explicó que busca recuperar las oportunidades económicas que permitieron progresar a sus padres. "Voy a trabajar para ofrecerle a la familia trabajadora de hoy, al obrero de la construcción y a la empleada de oficina, las oportunidades que tuvieron mis padres", declaró. El gobernador electo también mencionó entre sus prioridades a quienes desean comprar una vivienda propia y a las familias que buscan mejores condiciones de vida. Durante su discurso cuestionó los últimos dos años de la Administración Trump, que describió como un periodo de "precios más altos, más guerras, corrupción y falta de ley y orden".

¿Por qué su victoria es histórica para los latinos? [caption id="attachment_1699685" align="alignnone" width="1200"] La comunidad latina celebró en California la victoria de Xavier Becerra, quien recordó sus raíces mexicanas y prometió trabajar por las familias, los inmigrantes y las oportunidades económicas. Crédito: EFE.[/caption] [caption id="attachment_1699685" align="alignnone" width="1200"]La comunidad latina celebró en California la victoria de Xavier Becerra, quien recordó sus raíces mexicanas y prometió trabajar por las familias, los inmigrantes y las oportunidades económicas. Crédito: EFE.[/caption] Becerra será el primer latino elegido directamente por voto popular para ocupar la gobernación de California. El antecedente histórico es Romualdo Pacheco, político de una familia californiana de origen mexicano que llegó al cargo en 1875 sin haber sido elegido directamente para esa posición. La victoria fue celebrada por integrantes de la comunidad mexicoestadounidense, quienes destacaron la importancia de contar con representación latina en el gobierno estatal. "Es un orgullo estar aquí y ver que este señor va a hacer muchos cambios para nuestra gente mexicana", declaró a EFE Arturo Vallejo, de 64 años, quien conoció a Becerra desde su juventud. Su prima Mónica Becerra Rico también destacó sus raíces familiares y aseguró que el gobernador electo "es latino hasta la médula".

Su esposa Carolina Reyes y sus hijas celebran el triunfo La celebración en Sacramento también tuvo un momento familiar cuando Carolina Reyes, esposa de Becerra desde hace más de 30 años, subió al escenario acompañada por sus tres hijas. La médica y activista fue presentada como la futura primera dama de California y dedicó parte de su discurso a la participación electoral de las comunidades latinas. "Estas elecciones demostraron que nuestras voces importan, que cada voto cuenta, y aprendimos que el voto es poder", afirmó Reyes. Becerra también agradeció públicamente a su esposa, a quien besó durante la celebración. "Juntos hemos hecho una vida, una familia y ahora historia", expresó.

De candidato rezagado a gobernador electo El triunfo de Becerra no parecía asegurado al comienzo de la contienda, cuando más de 60 aspirantes buscaban llegar a la gobernación. El entonces congresista demócrata Eric Swalwell encabezaba las encuestas, mientras Becerra registraba entre un 3 % y un 5 % de apoyo en algunos sondeos. Sin embargo, Swalwell abandonó la carrera después de enfrentar acusaciones de conducta sexual inapropiada y agresión sexual, señalamientos que negó. La salida del congresista modificó la competencia y permitió que Becerra avanzara entre los principales aspirantes demócratas. Su candidatura recibió posteriormente el respaldo de figuras como Kamala Harris, Gavin Newsom y los senadores Adam Schiff y Alex Padilla.