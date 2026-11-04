Gina Hinojosa hace historia en Texas: la demócrata de origen mexicano que derrotó a Greg Abbott

Gina Hinojosa, demócrata de origen mexicano, hace historia al convertirse en la primera gobernadora latina de Texas tras derrotar a Abbott

Candidatos, encuestas y resultados en el centro de elecciones de MundoNow.

Gina Hinojosa será primera gobernadora latina.

Demócratas recuperan Texas después de décadas.

Trump responsabiliza a Abbott por derrota. Gina Hinojosa, una abogada de origen mexicano que comenzó su carrera política defendiendo la escuela pública de su hijo, hizo historia al convertirse en la primera gobernadora latina de Texas, tras derrotar al republicano Greg Abbott en las elecciones del 3 de noviembre. La demócrata puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en uno de los estados políticamente más importantes de Estados Unidos, según informó la agencia EFE. Hinojosa también será la tercera mujer en ocupar la gobernación texana, después de una campaña centrada en la educación pública, el costo de vida y las preocupaciones de las familias trabajadoras. Gina Hinojosa derrota a Greg Abbott con amplia ventaja De acuerdo con las proyecciones de CNN y NBC citadas por EFE, Hinojosa consiguió más de cuatro millones de votos, equivalentes al 57 % de los sufragios contabilizados cuando el escrutinio alcanzaba el 68 %. Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo, registraba el 41 %, con 2.946.679 votos, una diferencia que llevó al gobernador republicano a reconocer públicamente su derrota. El mandatario saliente felicitó a su sucesora y, según reveló Hinojosa durante su discurso, también la llamó para ofrecer colaboración durante la transición de poder. La victoria devuelve a los demócratas el control de la gobernación por primera vez desde 1995, cuando Ann Richards dejó el cargo.

¿Quién es Gina Hinojosa, la nueva gobernadora de Texas? Nacida en McAllen, Texas, en 1973, Hinojosa creció en el Valle del Río Grande, una región fronteriza con México donde la comunidad hispana tiene una presencia fundamental. La política, que habla español con fluidez, es abogada especializada en derechos civiles y laborales, está casada y es madre de dos hijos. Su familia también tiene una larga trayectoria política. Su padre, Gilberto Hinojosa, fue juez del condado de Cameron y presidió el Partido Demócrata de Texas durante 13 años. Según relató a The New York Times, sus padres, Gilberto Hinojosa y Crisanta Guerra, comenzaron sus carreras como abogados de derechos civiles y construyeron un hogar marcado por una identidad binacional. Sin embargo, Hinojosa ha insistido en que su ingreso a la política no respondió inicialmente a una ambición de ocupar cargos públicos.

De defender la escuela de su hijo a gobernar Texas La nueva gobernadora comenzó su participación política cuando intentó evitar el cierre de la escuela pública a la que asistía uno de sus hijos. Aquella experiencia la llevó a involucrarse en la junta escolar y, posteriormente, a competir por un escaño en la Cámara de Representantes estatal. Fue elegida legisladora en 2016 y comenzó a representar a un distrito de Austin en 2017, desde donde impulsó iniciativas relacionadas con la educación pública. «Nunca planeé ser política. Soy una madre que ama a sus hijos, cree en sus maestros, y cree en las escuelas públicas de Texas», declaró durante su discurso de victoria. Hinojosa explicó que su participación política, desde la junta escolar hasta la legislatura, siempre estuvo relacionada con ofrecer a los niños la «oportunidad de tener éxito».

¿Qué propone Gina Hinojosa para las familias de Texas? Durante su campaña, la demócrata buscó conectar con votantes de distintas tendencias políticas mediante propuestas centradas en problemas económicos cotidianos. Entre sus principales promesas estuvieron reducir los costos de la atención médica, disminuir las facturas eléctricas y aliviar los impuestos sobre la propiedad. También planteó una mayor supervisión de las grandes empresas y del capital privado, especialmente en sectores que han generado controversias entre las comunidades texanas. Uno de sus principales cuestionamientos a Abbott estuvo relacionado con la expansión de centros de datos, instalaciones tecnológicas que consumen importantes recursos eléctricos. Texas cuenta con más de 500 instalaciones de este tipo, lo que lo convierte en el segundo estado con mayor número de centros de datos del país, según EFE. Hinojosa criticó las consecuencias de esa expansión para la red eléctrica, particularmente en comunidades rurales, y cuestionó el respaldo del gobernador a grandes compañías tecnológicas. En materia educativa, prometió que una de sus primeras decisiones sería destituir al comisionado de Educación estatal, a quien responsabilizó del deterioro del rendimiento académico.

La inmigración y el voto latino influyeron en las elecciones La política migratoria también ocupó un lugar importante en la campaña, especialmente por las críticas a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hinojosa cuestionó la falta de supervisión de las redadas migratorias, un asunto que generó preocupación entre sectores de la población hispana. Para movilizar a estos electores, su campaña utilizó anuncios televisivos bilingües y organizó encuentros públicos en español. Según EFE, la población latina representa aproximadamente el 40 % de los habitantes de Texas y cerca de un tercio de su electorado. Katharine Pichardo, máxima ejecutiva de Latino Victory Fund, organización que participó en la movilización electoral, consideró que la victoria representa «un mensaje claro» de que los texanos «están listos para el cambio».

Una campaña marcada por acusaciones y diferencias económicas Hinojosa también hizo de la lucha contra la corrupción uno de los principales ejes de su candidatura. En octubre presentó una demanda contra Abbott en la que alegó que Elon Musk financiaba su campaña mientras recibía beneficios fiscales y contratos estatales. Estas acusaciones fueron formuladas por la candidata demócrata y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre posibles irregularidades. La diferencia de recursos entre ambas campañas fue considerable: Abbott gastó aproximadamente 281 millones de dólares, frente a casi 37 millones de Hinojosa. La demócrata aseguró que el 95 % del dinero recaudado por su campaña procedía de pequeñas donaciones. Tras su victoria, afirmó que el resultado «sorprende al mundo» y agradeció a Abbott sus 12 años «de servicio a este gran estado».