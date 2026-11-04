James Talarico hace historia en Texas: el seminarista demócrata que derrotó al candidato de Trump tras 38 años

James Talarico hace historia en Texas al derrotar al republicano Ken Paxton y convertirse en el primer senador demócrata elegido por el estado

Candidatos, encuestas y resultados en el centro de elecciones de MundoNow.

James Talarico hace historia y rompe 38 años de dominio.

Derrota a Ken Paxton, respaldado por Trump.

Votantes hispanos impulsan histórica victoria demócrata. James Talarico, un maestro y seminarista presbiteriano de 37 años, hizo historia al convertirse en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años, tras derrotar al republicano Ken Paxton, uno de los candidatos respaldados por el presidente Donald Trump. Su victoria en las elecciones del 3 de noviembre puso fin a una larga etapa de dominio republicano en uno de los estados más importantes para el equilibrio político de Estados Unidos, según informó la agencia EFE. Las proyecciones de NBC News, CNN y CBS confirmaron el triunfo de Talarico, quien mantenía una ventaja de aproximadamente 20 puntos porcentuales cuando se había contabilizado cerca del 70 % de los votos, de acuerdo con datos de Associated Press. James Talarico hace historia: ¿Quién es James Talarico, el nuevo senador demócrata de Texas? Nacido y criado en Round Rock, una ciudad ubicada a las afueras de Austin, Talarico construyó su trayectoria profesional entre la educación, la religión y la política. En 2011 trabajó como profesor de secundaria en una escuela pública de San Antonio mediante Teach For America, un programa que incorpora a recién graduados universitarios al sistema educativo. Posteriormente, colaboró con una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la enseñanza de matemáticas entre estudiantes de primaria y secundaria. Estudió Gobierno en la Universidad de Texas en Austin y obtuvo una maestría en política educativa en Harvard. Actualmente termina sus estudios en el Seminario Teológico Presbiteriano de Austin. Talarico habla abiertamente de sus creencias religiosas y reconoce a Jesús y a su abuelo materno, un pastor bautista, como dos de sus principales inspiraciones para dedicarse al servicio público.

De maestro a legislador: así comenzó su carrera política Su trayectoria electoral comenzó en 2018, cuando tenía 29 años y decidió competir por un escaño en la Cámara de Representantes de Texas. Ganó en el distrito 52, al norte de Austin, una demarcación que los demócratas no conquistaban desde los años 2000, convirtiéndose en el integrante más joven de la legislatura estatal. Fue reelegido en 2020 y posteriormente ganó en el distrito 50 durante las elecciones de 2022 y 2024. Como legislador, impulsó medidas educativas, entre ellas una ley que estableció por primera vez un límite de alumnos en las clases de prekínder. También promovió una legislación que limitó a 25 dólares mensuales el copago de la insulina, una iniciativa especialmente cercana a su experiencia personal, ya que vive con diabetes tipo 1. En 2025 se opuso a la ley que obliga a las escuelas públicas de Texas a exhibir los Diez Mandamientos en sus aulas. También rechazó la redistribución de distritos electorales impulsada por los republicanos para obtener ventajas políticas en las elecciones legislativas.

James Talarico hace historia: Su discurso contra la corrupción y los multimillonarios Talarico anunció su candidatura al Senado en septiembre de 2025 y ganó las primarias demócratas del 3 de marzo con el 53 % de los votos. Derrotó a la congresista Jasmine Crockett, quien contaba con el respaldo de la exvicepresidenta Kamala Harris, según el reporte de EFE. Durante su campaña, el candidato centró su mensaje en combatir la corrupción, reducir la polarización y unir a las clases trabajadoras frente a los intereses de las élites económicas. "La verdadera pelea en este país no es entre izquierda y derecha", declaró Talarico en una entrevista con EFE. "Tenemos que estar todos unidos para enfrentarnos a los multimillonarios y a los políticos corruptos que se han estado aprovechando de nosotros", agregó.

¿Qué propone James Talarico sobre inmigración y derechos sociales? En materia migratoria, Talarico ha criticado los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la Administración Trump. Propone reformar la agencia para exigir experiencia policial a sus agentes, el uso de cámaras corporales y la prohibición de cubrirse el rostro durante los operativos. También defiende una reforma migratoria integral que contemple una vía hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo en Estados Unidos. En asuntos sociales, su discurso ha cambiado respecto a algunas posiciones que defendía durante su etapa como legislador estatal. Anteriormente se opuso a restricciones contra jóvenes transgénero en el deporte y a limitaciones en el acceso a tratamientos de afirmación de género. Sin embargo, en septiembre declaró a Fox News que rechaza la participación de atletas trans en competencias femeninas "si pone en riesgo la seguridad o la equidad". También manifestó su oposición a las cirugías de afirmación de género en menores de edad.

Texas pone fin a tres décadas de dominio republicano La victoria de Talarico coincidió con el triunfo de Gina Hinojosa, quien se convertirá en la primera gobernadora latina de Texas y la tercera mujer en ocupar ese cargo. Ambos resultados rompieron una tendencia histórica: desde 1994 ningún demócrata había ganado un cargo de elección estatal en Texas. En el caso del Senado federal, el último triunfo demócrata se había producido en 1988. El cambio electoral resulta significativo porque Texas cuenta con 40 votos en el Colegio Electoral presidencial, la segunda cifra más alta del país después de California.

El voto latino y las políticas de Trump Los resultados preliminares mostraron un cambio importante entre los votantes hispanos del sur de Texas, especialmente en los condados de Cameron e Hidalgo. Con el 65 % de los votos contabilizados, Talarico había conseguido más de dos tercios del apoyo en ambos condados, que respaldaron a Trump durante las presidenciales de 2024. La agencia EFE señala que el descontento económico, las políticas migratorias y la baja popularidad presidencial contribuyeron al cambio de preferencias. "El pueblo se levantó y le mandó un mensaje claro a Washington", declaró a EFE Benny Meléndez, directivo de la Asociación de Constructores del Sur de Texas. Meléndez, quien había votado por Trump en las elecciones anteriores, explicó que cambió su postura por el impacto de las políticas de su Administración en su sector.