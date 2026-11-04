Resultados para gobernador de Iowa: Sand lidera con 57,9 % y 44 % escrutado
Publicado el 03/11/2026 a las 21:58
Los resultados para gobernador de Iowa muestran al demócrata Rob Sand en primer lugar, con 57,9 % de los votos (355.725), frente al 42,1 % (258.162) del republicano Zach Lahn, con el 44 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. La ventaja de Sand se ha ido reduciendo conforme avanza el escrutinio. Los resultados son preliminares y el conteo sigue; hasta ahora ni CNN ni AP han proyectado un ganador.
Los números hasta ahora
Según CNN, se han contado 613.887 votos. Así están los candidatos:
- Rob Sand (Demócrata): 355.725 votos, 57,9 %.
- Zach Lahn (Republicano): 258.162 votos, 42,1 %.
Cómo se mueve la ventaja
Sand lidera en todos los cortes del conteo, pero su margen se ha reducido de forma sostenida:
- 9:15 p. m. ET, con el 5 % escrutado: 48,7 puntos.
- 9:31 p. m. ET, con el 18 %: 34,3 puntos.
- 10:01 p. m. ET, con el 28 %: 24,5 puntos.
- 10:31 p. m. ET, con el 44 %: 15,9 puntos.
Es decir, la ventaja de Sand pasó de 48,7 a 15,9 puntos cuando el escrutinio avanzó del 5 % al 44 %. Las primeras cifras correspondían sobre todo al voto anticipado, que favoreció a los demócratas. Entre las 9:30 y las 10:30 p. m. ET, el nuevo voto escrutado se repartió casi a partes iguales: 51,7 % para Sand y 48,3 % para Lahn.
Qué hay que saber
La gobernación de Iowa está abierta porque la republicana Kim Reynolds no buscó la reelección. Las urnas cerraron a las 9:00 p. m. ET y, según AP, aún no hay proyección de ganador.
Sand es el auditor del estado y el único demócrata con un cargo estatal en Iowa. Lahn es empresario, cuenta con el respaldo de Donald Trump y ganó una primaria republicana reñida.
Antes de la jornada, un sondeo de Marist del 15 de octubre daba a Sand 52 % y a Lahn 45 %, con un margen de error de 6,6 puntos. Cook Political Report calificaba la contienda como inclinada a los demócratas. Iowa recibió unos 464.000 votos anticipados, y el 46 % de ellos correspondió a electores demócratas registrados.
También puedes consultar nuestra cobertura de otra contienda en el estado: Resultados Senado de EE. UU. en Iowa: Turek lidera con 57,1 % y 28 % escrutado.
Nota en desarrollo: actualizaremos estas cifras a medida que avance el conteo.
Fuentes: CNN (resultados), AP, Iowa Public Radio, exa (AP).