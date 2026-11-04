Los resultados del Senado de EE. UU. en Iowa muestran al demócrata Josh Turek al frente con el 52,6 % de los votos (326.473), frente al 44,5 % (276.252) del republicano Ashley Hinson, con el 45 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. La ventaja de Turek ha ido disminuyendo durante la noche: pasó de 42,6 a 8,1 puntos. El conteo sigue y las cifras son preliminares. Según AP, aún no hay un ganador proyectado.

Los números hasta ahora

Según el conteo publicado por CNN, con 620.358 votos contados:

Josh Turek (Demócrata): 326.473 votos, 52,6 %.

(Demócrata): 326.473 votos, 52,6 %. Ashley Hinson (Republicano): 276.252 votos, 44,5 %.

(Republicano): 276.252 votos, 44,5 %. Thomas Laehn (Libertario): 17.633 votos, 2,8 %.

Ninguno de los tres candidatos ha sido proyectado como ganador.

Cómo se mueve la ventaja

La ventaja de Turek se reduce en cada corte del conteo de CNN:

9:15 p. m. ET, con el 5 % escrutado: 42,6 puntos.

9:31 p. m. ET, con el 18 % escrutado: 26,7 puntos.

10:01 p. m. ET, con el 28 % escrutado: 16,8 puntos.

10:31 p. m. ET, con el 45 % escrutado: 8,1 puntos.

Es decir, la diferencia entre Turek y Hinson bajó de 42,6 a 8,1 puntos cuando el escrutinio avanzó del 5 % al 45 %. Las primeras cifras publicadas correspondían sobre todo a voto anticipado, que favoreció a los demócratas, y el voto del día de la elección está reduciendo la diferencia. Turek sigue en primer lugar en cada corte, y el conteo no ha terminado.

Qué hay que saber