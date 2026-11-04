Resultados Senado de EE. UU. en Iowa: Turek 52,6 % y Hinson 44,5 % con 45 % escrutado
Publicado el 03/11/2026 a las 21:59
Los resultados del Senado de EE. UU. en Iowa muestran al demócrata Josh Turek al frente con el 52,6 % de los votos (326.473), frente al 44,5 % (276.252) del republicano Ashley Hinson, con el 45 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. La ventaja de Turek ha ido disminuyendo durante la noche: pasó de 42,6 a 8,1 puntos. El conteo sigue y las cifras son preliminares. Según AP, aún no hay un ganador proyectado.
Los números hasta ahora
Según el conteo publicado por CNN, con 620.358 votos contados:
- Josh Turek (Demócrata): 326.473 votos, 52,6 %.
- Ashley Hinson (Republicano): 276.252 votos, 44,5 %.
- Thomas Laehn (Libertario): 17.633 votos, 2,8 %.
Ninguno de los tres candidatos ha sido proyectado como ganador.
Cómo se mueve la ventaja
La ventaja de Turek se reduce en cada corte del conteo de CNN:
- 9:15 p. m. ET, con el 5 % escrutado: 42,6 puntos.
- 9:31 p. m. ET, con el 18 % escrutado: 26,7 puntos.
- 10:01 p. m. ET, con el 28 % escrutado: 16,8 puntos.
- 10:31 p. m. ET, con el 45 % escrutado: 8,1 puntos.
Es decir, la diferencia entre Turek y Hinson bajó de 42,6 a 8,1 puntos cuando el escrutinio avanzó del 5 % al 45 %. Las primeras cifras publicadas correspondían sobre todo a voto anticipado, que favoreció a los demócratas, y el voto del día de la elección está reduciendo la diferencia. Turek sigue en primer lugar en cada corte, y el conteo no ha terminado.
Qué hay que saber
Se trata de un escaño abierto, ya que la senadora republicana Joni Ernst se retira. Compiten Hinson, congresista republicana respaldada por Donald Trump; Turek, representante estatal demócrata; y el libertario Laehn. Según AP, los demócratas no ganan una elección al Senado en Iowa desde 2008.
Las urnas cerraron a las 9:00 p. m. ET. Según AP y EFE, Iowa recibió unos 464.000 votos anticipados, de los cuales el 46 % correspondió a electores demócratas registrados.
Para repasar cómo iba el recuento antes, puede consultar nuestra nota anterior: Resultados Senado de EE. UU. en Iowa: Turek lidera con 57,1 % y 28 % escrutado.
Nota en desarrollo: actualizaremos estas cifras a medida que avance el conteo.
Fuentes: CNN (resultados), AP, NBC News, exa (AP).