La gobernadora demócrata Kathy Hochul lidera el conteo para gobernador de Nueva York con el 63,5 % de los votos (2.924.089), frente al 36,5 % (1.681.255) del republicano Bruce Blakeman, con el 66 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. Su ventaja se ha reducido a medida que avanza el escrutinio, aunque AP y CNN ya proyectaron que Hochul gana la reelección. Las cifras son preliminares y el conteo sigue.

Los números hasta ahora

Según el conteo publicado por CNN, se han contado 4.605.344 votos:

Kathy Hochul (Demócrata, en el cargo): 2.924.089 votos, 63,5 %. Proyectada ganadora por CNN.

(Demócrata, en el cargo): 2.924.089 votos, 63,5 %. Proyectada ganadora por CNN. Bruce Blakeman (Republicano): 1.681.255 votos, 36,5 %.

Cómo se mueve la ventaja

El margen a favor de Hochul se ha reducido en cada corte del escrutinio:

Antes de las 9:30 p. m. ET, con el 13 % escrutado: 50,8 puntos.

9:31 p. m. ET, con el 29 % escrutado: 40,5 puntos.

10:01 p. m. ET, con el 52 % escrutado: 34,5 puntos.

10:31 p. m. ET, con el 66 % escrutado: 27,0 puntos.

Es decir, la ventaja de Hochul pasó de 50,8 a 27,0 puntos cuando el escrutinio avanzó del 13 % al 66 %. La mayor caída se dio entre el 13 % y el 29 % del conteo, cuando empezó a entrar más voto de los suburbios y del norte del estado. Hochul sigue al frente en todos los cortes.

Qué hay que saber

AP proyectó a las 9:00 p. m. ET, al cierre de las urnas, que Hochul gana la reelección, y CNN también la proyecta ganadora. Hochul asumió el cargo en 2021 tras la renuncia de Andrew Cuomo y ganó la elección de 2022. Blakeman es ejecutivo del condado de Nassau.