Gobernador de Nueva York: AP y CNN proyectan a Hochul; lleva 63,5 % con 66 % escrutado
Publicado el 03/11/2026 a las 21:59
La gobernadora demócrata Kathy Hochul lidera el conteo para gobernador de Nueva York con el 63,5 % de los votos (2.924.089), frente al 36,5 % (1.681.255) del republicano Bruce Blakeman, con el 66 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. Su ventaja se ha reducido a medida que avanza el escrutinio, aunque AP y CNN ya proyectaron que Hochul gana la reelección. Las cifras son preliminares y el conteo sigue.
Los números hasta ahora
Según el conteo publicado por CNN, se han contado 4.605.344 votos:
- Kathy Hochul (Demócrata, en el cargo): 2.924.089 votos, 63,5 %. Proyectada ganadora por CNN.
- Bruce Blakeman (Republicano): 1.681.255 votos, 36,5 %.
Cómo se mueve la ventaja
El margen a favor de Hochul se ha reducido en cada corte del escrutinio:
- Antes de las 9:30 p. m. ET, con el 13 % escrutado: 50,8 puntos.
- 9:31 p. m. ET, con el 29 % escrutado: 40,5 puntos.
- 10:01 p. m. ET, con el 52 % escrutado: 34,5 puntos.
- 10:31 p. m. ET, con el 66 % escrutado: 27,0 puntos.
Es decir, la ventaja de Hochul pasó de 50,8 a 27,0 puntos cuando el escrutinio avanzó del 13 % al 66 %. La mayor caída se dio entre el 13 % y el 29 % del conteo, cuando empezó a entrar más voto de los suburbios y del norte del estado. Hochul sigue al frente en todos los cortes.
Qué hay que saber
AP proyectó a las 9:00 p. m. ET, al cierre de las urnas, que Hochul gana la reelección, y CNN también la proyecta ganadora. Hochul asumió el cargo en 2021 tras la renuncia de Andrew Cuomo y ganó la elección de 2022. Blakeman es ejecutivo del condado de Nassau.
Nueva York recibió casi 1,97 millones de votos anticipados. En 2026 no hay elección al Senado federal en el estado. Puede consultar más detalles en nuestra cobertura de la proyección de AP y CNN para gobernador de Nueva York.
Nota en desarrollo: actualizaremos estas cifras a medida que avance el conteo.
Fuentes: CNN (resultados), AP, exa (AP).