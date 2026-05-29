¿A qué hora será la final de la UEFA Champions League?

La final de la UEFA Champions League Final 2026 entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal FC tendrá un cambio histórico que impactará a millones de aficionados en todo el mundo.

La UEFA confirmó que el partido comenzará más temprano de lo habitual, rompiendo con una tradición que se mantuvo durante décadas.

¿A qué hora será la final en Estados Unidos?

El partido se disputará el 30 de mayo y arrancará en los siguientes horarios:

12:00 p.m. ET

11:00 a.m. CT

10:00 a.m. MT

9:00 a.m. PT

El nuevo horario convierte la final en un evento diurno para la audiencia estadounidense.

Un cambio histórico de la UEFA

Tradicionalmente, las finales de la Champions League comenzaban a las 21:00 horas en Europa Central.

Sin embargo, la UEFA decidió adelantar el horario a las 18:00 CEST con el objetivo de aumentar las audiencias globales y facilitar el acceso a mercados internacionales.