¿A qué hora será la final de la UEFA Champions League?
Publicado el29/05/2026 a las 11:26
La final de la UEFA Champions League Final 2026 entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal FC tendrá un cambio histórico que impactará a millones de aficionados en todo el mundo.
La UEFA confirmó que el partido comenzará más temprano de lo habitual, rompiendo con una tradición que se mantuvo durante décadas.
¿A qué hora será la final en Estados Unidos?
El partido se disputará el 30 de mayo y arrancará en los siguientes horarios:
- 12:00 p.m. ET
- 11:00 a.m. CT
- 10:00 a.m. MT
- 9:00 a.m. PT
El nuevo horario convierte la final en un evento diurno para la audiencia estadounidense.
Un cambio histórico de la UEFA
Tradicionalmente, las finales de la Champions League comenzaban a las 21:00 horas en Europa Central.
Sin embargo, la UEFA decidió adelantar el horario a las 18:00 CEST con el objetivo de aumentar las audiencias globales y facilitar el acceso a mercados internacionales.
Será la primera vez que una final moderna de la Champions se juegue bajo este formato horario.
Dónde ver PSG vs Arsenal
Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir la final en:
- TUDN (español)
- Univision (español)
- CBS Sports (inglés)
- Paramount+ (streaming)
Un duelo de alto impacto
El PSG buscará consolidarse como una potencia europea tras años de inversión y protagonismo continental.
Por su parte, Arsenal regresa a una final de Champions impulsado por una generación que ha devuelto al club inglés a la élite del fútbol europeo.
Un partido con audiencia global
La final entre PSG y Arsenal apunta a convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos del año.
Para millones de aficionados hispanos en Estados Unidos, el nuevo horario podría facilitar el seguimiento del encuentro y aumentar la audiencia en Norteamérica.
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