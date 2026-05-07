Final Champions 2026: ¿Quién llega mejor, Arsenal o PSG?

La final de la Champions League 2026 ya está definida: Arsenal y PSG se enfrentarán el 30 de mayo en Budapest.

Ambos equipos llegan tras superar semifinales exigentes, pero con sensaciones distintas.

El duelo será inédito y pondrá frente a frente a dos proyectos en momentos clave.

El estado de forma de cada equipo puede marcar la diferencia en una final que enfrenta experiencia reciente contra impulso competitivo.

Arsenal llega con solidez y control defensivo

El equipo de Mikel Arteta aseguró su pase tras eliminar al Atlético de Madrid con un global de 2-1.