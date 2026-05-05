Arsenal elimina al Atlético y va a final de Champions

Arsenal logró su clasificación a la final de la Champions League 2026 tras vencer al Atlético de Madrid en Londres. El equipo inglés se impuso en un duelo cerrado que se definió por un solo gol.

Con este resultado, los ‘Gunners’ regresan a una final europea después de dos décadas.

Un gol de Saka define la eliminatoria

El partido se resolvió con un tanto de Bukayo Saka en el minuto 44. El jugador aprovechó un rebote dentro del área para marcar el único gol del encuentro.

Ese tanto resultó decisivo en una serie que llegaba empatada y que mantuvo la tensión hasta el final.

Atlético luchó pero no logró empatar

El equipo dirigido por Diego Simeone intentó reaccionar durante la segunda mitad. Generó ocasiones y buscó el gol que forzara la prórroga.