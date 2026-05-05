Arsenal elimina al Atlético y va a final de Champions
Arsenal logró su clasificación a la final de la Champions League 2026 tras vencer al Atlético de Madrid en Londres. El equipo inglés se impuso en un duelo cerrado que se definió por un solo gol. Con este resultado, los ‘Gunners’ regresan a una final europea después de dos décadas. Un gol de Saka define […]
Publicado el05/05/2026 a las 12:10
Arsenal logró su clasificación a la final de la Champions League 2026 tras vencer al Atlético de Madrid en Londres. El equipo inglés se impuso en un duelo cerrado que se definió por un solo gol.
Con este resultado, los ‘Gunners’ regresan a una final europea después de dos décadas.
Un gol de Saka define la eliminatoria
El partido se resolvió con un tanto de Bukayo Saka en el minuto 44. El jugador aprovechó un rebote dentro del área para marcar el único gol del encuentro.
Ese tanto resultó decisivo en una serie que llegaba empatada y que mantuvo la tensión hasta el final.
Atlético luchó pero no logró empatar
El equipo dirigido por Diego Simeone intentó reaccionar durante la segunda mitad. Generó ocasiones y buscó el gol que forzara la prórroga.
Sin embargo, no logró concretar sus oportunidades y el tiempo terminó jugando en su contra.
Arsenal regresa a una final tras 2006
Con esta victoria, el conjunto inglés disputará su segunda final de Champions League en la historia. La anterior fue en 2006.
El logro representa un paso importante en el proyecto deportivo del club bajo la dirección de Mikel Arteta.
Un cierre con tensión en el Emirates
Los minutos finales estuvieron marcados por la presión del Atlético y la resistencia del Arsenal. El equipo local gestionó la ventaja y evitó riesgos innecesarios.
El ambiente en el estadio reflejó la intensidad de un partido que se mantuvo abierto hasta el silbatazo final.