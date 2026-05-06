PSG elimina al Bayern y va por otra Champions ante Arsenal
El Paris Saint-Germain está en la final de la UEFA Champions League tras dejar en el camino al Bayern Múnich, y ahora buscará revalidar el título frente al Arsenal. Dembélé marca el camino Ousmane Dembélé fue clave en la eliminatoria. El francés abrió el marcador con un potente disparo tras una jugada de Khvicha Kvaratskhelia, […]
Publicado el06/05/2026 a las 12:36
El Paris Saint-Germain está en la final de la UEFA Champions League tras dejar en el camino al Bayern Múnich, y ahora buscará revalidar el título frente al Arsenal.
Dembélé marca el camino
Ousmane Dembélé fue clave en la eliminatoria.
El francés abrió el marcador con un potente disparo tras una jugada de Khvicha Kvaratskhelia, confirmando su gran momento.
Bayern lo intentó… pero no alcanzó
El conjunto alemán reaccionó tarde.
Harry Kane marcó en el minuto 94, pero ya no había tiempo para completar la remontada ante el vigente campeón.
PSG, por otra noche histórica
Será la tercera final de Champions para el PSG y la segunda consecutiva.
El equipo dirigido por Luis Enrique busca consolidar una era dorada en Europa.
Arsenal, el rival invicto
Del otro lado estará un Arsenal que llega como uno de los equipos más sólidos del torneo.
El equipo de Mikel Arteta ha tenido un recorrido impecable, manteniéndose invicto en la competición.
Final con historia
El duelo se jugará en el Puskás Arena de Budapest.
Arsenal disputará su segunda final en 20 años, mientras que el PSG intentará seguir haciendo historia en el fútbol europeo.
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