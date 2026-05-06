El Paris Saint-Germain está en la final de la UEFA Champions League tras dejar en el camino al Bayern Múnich, y ahora buscará revalidar el título frente al Arsenal.

Dembélé marca el camino

Ousmane Dembélé fue clave en la eliminatoria.

El francés abrió el marcador con un potente disparo tras una jugada de Khvicha Kvaratskhelia, confirmando su gran momento.

Bayern lo intentó… pero no alcanzó

El conjunto alemán reaccionó tarde.

Harry Kane marcó en el minuto 94, pero ya no había tiempo para completar la remontada ante el vigente campeón.