Cristiano Ronaldo presume su impresionante colección de autos de lujo

Cristiano Ronaldo volvió a captar la atención de sus seguidores, aunque esta vez no fue por un gol ni por un récord. El delantero portugués compartió en sus redes sociales parte de su impresionante colección de autos de lujo, acompañando las imágenes con un breve mensaje: «Mis juguetes».

El futbolista aprovechó sus días de descanso antes de reincorporarse al Al-Nassr para reencontrarse con algunos de los vehículos más exclusivos que posee, cuyo valor conjunto asciende a varias decenas de millones de dólares.

Los autos más exclusivos de Cristiano Ronaldo

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Entre los modelos que forman parte de su colección destacan algunos de los vehículos más exclusivos del mundo:

Ferrari LaFerrari – 3.45 millones de dólares

– Bugatti Chiron – 2.87 millones de dólares

– Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse – 1.67 millones de dólares

– Ferrari F12 TDF – 989 mil dólares

– McLaren Senna – 833 mil dólares

– Mercedes-Benz G-Wagon Brabus – 730 mil dólares

– Rolls-Royce Phantom – 632 mil dólares

– Ferrari 599 GTO – 483 mil dólares

– Lamborghini Aventador LP 700-4 – 368 mil dólares

– Rolls-Royce Cullinan – 333 mil dólares

– Bentley Flying Spur – 258 mil dólares

– Porsche 911 Turbo S – 189 mil dólares

– Cadillac Escalade – 138 mil dólares

Aunque el Mercedes-Benz G-Wagon Brabus, valorado en más de medio millón de euros, no apareció en las fotografías publicadas, recientemente fue visto utilizándolo durante una visita a la Cidade do Futebol en Portugal.

Se prepara para volver con Al-Nassr

Antes de compartir las imágenes, Cristiano Ronaldo asistió en Lisboa al partido amistoso entre Al-Nassr y Almería, club español del que también es accionista.

Durante el encuentro saludó a sus compañeros y conversó con Ange Postecoglou, nuevo entrenador del conjunto saudí, quien reemplazó a Jorge Jesús.

El regreso oficial de Cristiano Ronaldo a la actividad está previsto para el 15 de agosto, cuando Al-Nassr enfrente a Al-Fateh en la primera jornada de la liga de Arabia Saudita.