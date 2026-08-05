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Cristiano Ronaldo presume su impresionante colección de autos de lujo
Cristiano Ronaldo mostró parte de su exclusiva colección de autos de lujo valuados en millones de dólares: "Mis juguetes"
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Cristiano Ronaldo presume su impresionante colección de autos de lujo
FOTO: Shutterstock

Publicado el04/08/2026 a las 20:11

Cristiano Ronaldo volvió a captar la atención de sus seguidores, aunque esta vez no fue por un gol ni por un récord. El delantero portugués compartió en sus redes sociales parte de su impresionante colección de autos de lujo, acompañando las imágenes con un breve mensaje: «Mis juguetes».

El futbolista aprovechó sus días de descanso antes de reincorporarse al Al-Nassr para reencontrarse con algunos de los vehículos más exclusivos que posee, cuyo valor conjunto asciende a varias decenas de millones de dólares.

Los autos más exclusivos de Cristiano Ronaldo

 

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Entre los modelos que forman parte de su colección destacan algunos de los vehículos más exclusivos del mundo:

  • Ferrari LaFerrari3.45 millones de dólares
  • Bugatti Chiron2.87 millones de dólares
  • Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse1.67 millones de dólares
  • Ferrari F12 TDF989 mil dólares
  • McLaren Senna833 mil dólares
  • Mercedes-Benz G-Wagon Brabus730 mil dólares
  • Rolls-Royce Phantom632 mil dólares
  • Ferrari 599 GTO483 mil dólares
  • Lamborghini Aventador LP 700-4368 mil dólares
  • Rolls-Royce Cullinan333 mil dólares
  • Bentley Flying Spur258 mil dólares
  • Porsche 911 Turbo S189 mil dólares
  • Cadillac Escalade138 mil dólares

Aunque el Mercedes-Benz G-Wagon Brabus, valorado en más de medio millón de euros, no apareció en las fotografías publicadas, recientemente fue visto utilizándolo durante una visita a la Cidade do Futebol en Portugal.

Se prepara para volver con Al-Nassr

Foto: ShutterStock

Antes de compartir las imágenes, Cristiano Ronaldo asistió en Lisboa al partido amistoso entre Al-Nassr y Almería, club español del que también es accionista.

Durante el encuentro saludó a sus compañeros y conversó con Ange Postecoglou, nuevo entrenador del conjunto saudí, quien reemplazó a Jorge Jesús.

El regreso oficial de Cristiano Ronaldo a la actividad está previsto para el 15 de agosto, cuando Al-Nassr enfrente a Al-Fateh en la primera jornada de la liga de Arabia Saudita.

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