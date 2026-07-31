Mudryk recibe luz verde para regresar al fútbol
Publicado el31/07/2026 a las 10:39
Mykhailo Mudryk podrá volver a las canchas de inmediato después de que la Federación Inglesa (FA) confirmara el levantamiento de la sanción que le impedía competir desde diciembre de 2024.
Por qué importa: La decisión se produjo tras una actualización del reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que modificó los criterios aplicables al caso del futbolista ucraniano.
La actualización del reglamento cambió el desenlace del caso
La FA informó que Mudryk ya no está suspendido y puede competir nuevamente con efecto inmediato.
Según explicó el organismo, la normativa de la AMA fue actualizada y, bajo las reglas actuales, la concentración de meldonium encontrada en la muestra del atacante no habría derivado en una sanción por dopaje.
«Mudryk no está suspendido y puede volver a competir con efecto inmediato», confirmó la Federación Inglesa en un comunicado.
El extremo del Chelsea había sido suspendido el 17 de diciembre de 2024 tras dar positivo por meldonium.
Su último partido con el club londinense fue el 28 de noviembre de ese año, cuando participó en la victoria por 2-0 frente al Heidenheim.
Chelsea respalda al futbolista tras casi dos años de ausencia
El Chelsea celebró la resolución del caso y destacó el comportamiento del jugador durante todo el proceso.
«Este fue un periodo especialmente difícil para Mudryk, tanto personal como profesionalmente, y estamos encantados de que se haya llegado a una conclusión que le permite volver al fútbol de efecto inmediato», señaló el club.
La entidad inglesa también recordó que el internacional ucraniano siempre negó haber consumido una sustancia prohibida de forma deliberada.
«Mudryk ha mantenido que nunca ha consumido de forma intencional una sustancia prohibida y que no sabe cómo esa sustancia entró en su cuerpo. Durante todo este proceso se ha comportado de forma profesional y con resiliencia en lo que sin duda ha sido uno de los periodos más difíciles de su carrera», añadió el Chelsea.
El ucraniano comenzará su reintegración al primer equipo
Tras quedar habilitado, el Chelsea confirmó que ya trabaja en la reincorporación de Mudryk a la dinámica del plantel.
El objetivo del club es que el atacante retome gradualmente los entrenamientos con el grupo y recupere el ritmo competitivo después de un largo periodo sin disputar partidos oficiales.
La resolución pone fin a uno de los episodios más complicados en la carrera del futbolista, cuyo futuro deportivo permanecía en incertidumbre mientras se resolvía el proceso disciplinario.
Mudryk ya puede volver a competir oficialmente y ahora dependerá del Chelsea definir los tiempos de su regreso a las convocatorias y su eventual reaparición en un partido oficial.
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