Mudryk recibe luz verde para regresar al fútbol

Mykhailo Mudryk podrá volver a las canchas de inmediato después de que la Federación Inglesa (FA) confirmara el levantamiento de la sanción que le impedía competir desde diciembre de 2024.

Por qué importa: La decisión se produjo tras una actualización del reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que modificó los criterios aplicables al caso del futbolista ucraniano.

La actualización del reglamento cambió el desenlace del caso

La FA informó que Mudryk ya no está suspendido y puede competir nuevamente con efecto inmediato.

Según explicó el organismo, la normativa de la AMA fue actualizada y, bajo las reglas actuales, la concentración de meldonium encontrada en la muestra del atacante no habría derivado en una sanción por dopaje.

«Mudryk no está suspendido y puede volver a competir con efecto inmediato», confirmó la Federación Inglesa en un comunicado.

El extremo del Chelsea había sido suspendido el 17 de diciembre de 2024 tras dar positivo por meldonium.

Su último partido con el club londinense fue el 28 de noviembre de ese año, cuando participó en la victoria por 2-0 frente al Heidenheim.

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