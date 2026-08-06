Luto en el futbol mexicano por la muerte de un histórico exdelantero
Publicado el05/08/2026 a las 19:10
El futbol mexicano está de luto tras el fallecimiento de Raúl Paredes, exdelantero de Chivas y considerado el primer futbolista mexicano en abrirse camino en el futbol alemán. De acuerdo con diversos reportes, murió a los 59 años a consecuencia de un daño cerebral.
Paredes dejó una huella importante tanto en el balompié nacional como en Europa, donde fue pionero para los jugadores mexicanos que posteriormente emigraron al extranjero.
Debutó en Zacatepec y pasó por varios clubes mexicanos
Raúl Paredes inició su carrera profesional con Zacatepec a principios de la década de los 80. Posteriormente defendió las camisetas de Chivas, Necaxa, Irapuato y Correcaminos, consolidándose como un delantero con experiencia en distintas plazas del futbol mexicano.
El primer mexicano en jugar en Alemania
Murió Raúl Paredes, oriundo de Cuernavaca, Morelos.
Surgió del Torneo de los Barrios… Debutó con Zacatepec a los 16 años, jugó para Correcaminos, Irapuato, Necaxa, UT Neza y Chivas.
Fue el primer mexicano en jugar en Alemania (Schalke 04 y FC Magdeburg).
Descanse en Paz. pic.twitter.com/RXK0VfW19P
— Adolfo Peñaloza (@Adolfo_Penaloza) August 6, 2026
En 1988 tomó una decisión poco común para la época y viajó a Europa para buscar una oportunidad en el futbol alemán.
Paredes militó en el histórico Schalke 04, convirtiéndose en el primer futbolista mexicano en jugar en Alemania.
Años después recordó cómo logró concretar ese reto.
«En 1988 me fui al Schalke 04. Para poder hacerlo, mi representante y yo tuvimos que comprar mi carta a Irapuato. En cuanto adquirí mi ficha, partí hacia Alemania a buscar una oportunidad», relató en una entrevista con BolaVIP.
También defendió al Magdeburg
Fallece Raúl Paredes, el histórico primer mexicano en el fútbol alemán, nacido en Cuernavacahttps://t.co/U9al1pxcaL pic.twitter.com/Z8fW9cQmtH
— Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) August 5, 2026
Tras su paso por Correcaminos, volvió al futbol alemán para incorporarse al Magdeburg, club que en aquella época logró clasificarse a la Copa UEFA.
El propio Paredes explicó que nunca perdió contacto con las personas que conoció durante su primera experiencia en Alemania, lo que facilitó su regreso al futbol europeo.
Con su trayectoria, Raúl Paredes quedó en la historia como uno de los pioneros mexicanos en abrir el camino hacia el futbol internacional, mucho antes de que las transferencias de jugadores mexicanos a Europa se volvieran una práctica habitual.
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