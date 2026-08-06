Luto en el futbol mexicano por la muerte de un histórico exdelantero

El futbol mexicano está de luto tras el fallecimiento de Raúl Paredes, exdelantero de Chivas y considerado el primer futbolista mexicano en abrirse camino en el futbol alemán. De acuerdo con diversos reportes, murió a los 59 años a consecuencia de un daño cerebral.

Paredes dejó una huella importante tanto en el balompié nacional como en Europa, donde fue pionero para los jugadores mexicanos que posteriormente emigraron al extranjero.

Debutó en Zacatepec y pasó por varios clubes mexicanos

Raúl Paredes inició su carrera profesional con Zacatepec a principios de la década de los 80. Posteriormente defendió las camisetas de Chivas, Necaxa, Irapuato y Correcaminos, consolidándose como un delantero con experiencia en distintas plazas del futbol mexicano.

El primer mexicano en jugar en Alemania

Murió Raúl Paredes, oriundo de Cuernavaca, Morelos.

Surgió del Torneo de los Barrios… Debutó con Zacatepec a los 16 años, jugó para Correcaminos, Irapuato, Necaxa, UT Neza y Chivas.

Fue el primer mexicano en jugar en Alemania (Schalke 04 y FC Magdeburg).

Descanse en Paz. pic.twitter.com/RXK0VfW19P — Adolfo Peñaloza (@Adolfo_Penaloza) August 6, 2026

En 1988 tomó una decisión poco común para la época y viajó a Europa para buscar una oportunidad en el futbol alemán.

Paredes militó en el histórico Schalke 04, convirtiéndose en el primer futbolista mexicano en jugar en Alemania.

Años después recordó cómo logró concretar ese reto.