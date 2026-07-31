Infantino recibe fuerte rechazo dentro de la FIFA
Publicado el31/07/2026 a las 10:49
Dos altos funcionarios de la FIFA rompieron públicamente con el presidente Gianni Infantino tras cuestionar su propuesta de abrir a inversionistas privados una participación en los negocios comerciales del organismo, incluido el Mundial.
Por qué importa: La crisis interna estalla a pocos meses del proceso electoral en la FIFA y pone en duda uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por Infantino durante su mandato.
Un asesor de FIFA renuncia y otro acusa falta de transparencia
Carlos Cordeiro, asesor presidencial de la FIFA y representante del organismo ante el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, presentó su renuncia en rechazo al proyecto.
«No puedo permanecer mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa del Mundo», afirmó Cordeiro en un comunicado.
El exbanquero de Goldman Sachs aseguró que no participó en la elaboración de la iniciativa y calificó la propuesta como «un mal negocio para el fútbol».
Por su parte, el director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, criticó duramente la forma en que se desarrolló el plan y afirmó que el personal fue engañado.
«El personal fue engañado» por la falta de transparencia de Infantino y «merece algo mejor que desprecio e intimidación», escribió Lamour en una declaración enviada a The Associated Press.
Aunque no presentó su renuncia, advirtió que estaba dispuesto a asumir las consecuencias de sus declaraciones.
El proyecto de Infantino busca atraer inversionistas privados
La propuesta contempla separar los negocios comerciales de la FIFA, incluidos los Mundiales masculino y femenino y el Mundial de Clubes, en una subsidiaria valorada en 20.000 millones de dólares.
De acuerdo con el plan, inversionistas privados adquirirían el 20 % de esa nueva empresa.
El principal inversionista sería una firma con sede en Nueva York fundada por Joshua Kushner, hermano menor de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.
Consultado este viernes en Camp David sobre si había hablado con Infantino acerca de la iniciativa, Trump respondió: «No, nunca hablé con él».
Crecen las críticas por el impacto que tendría la operación
Cordeiro sostuvo que la FIFA no necesita vender parte de sus activos porque ya cuenta con una sólida posición financiera.
«FIFA ya tiene acceso a recursos financieros extraordinarios. La organización dispone de miles de millones de dólares en reservas y no tiene deuda», señaló.
También recordó que la FIFA generó alrededor de 15.000 millones de dólares en ingresos durante el último ciclo de cuatro años gracias, principalmente, al Mundial masculino.
En su opinión, vender una participación permanente para obtener 4.200 millones de dólares equivale a «hipotecar el futuro del fútbol sin una justificación convincente».
Las críticas se suman al rechazo expresado en los últimos días por distintos actores del fútbol internacional, mientras la FIFA mantiene abierto el debate sobre el proyecto.
Gianni Infantino buscará la reelección como presidente de la FIFA en marzo de 2027 y el organismo fijó el 18 de noviembre como fecha límite para la presentación de candidatos. La controversia por el plan de inversión podría convertirse en uno de los principales temas de la campaña.
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