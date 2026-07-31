Infantino recibe fuerte rechazo dentro de la FIFA

Dos altos funcionarios de la FIFA rompieron públicamente con el presidente Gianni Infantino tras cuestionar su propuesta de abrir a inversionistas privados una participación en los negocios comerciales del organismo, incluido el Mundial.

Por qué importa: La crisis interna estalla a pocos meses del proceso electoral en la FIFA y pone en duda uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por Infantino durante su mandato.

Un asesor de FIFA renuncia y otro acusa falta de transparencia

Carlos Cordeiro, asesor presidencial de la FIFA y representante del organismo ante el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, presentó su renuncia en rechazo al proyecto.

«No puedo permanecer mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa del Mundo», afirmó Cordeiro en un comunicado.

El exbanquero de Goldman Sachs aseguró que no participó en la elaboración de la iniciativa y calificó la propuesta como «un mal negocio para el fútbol».

Por su parte, el director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, criticó duramente la forma en que se desarrolló el plan y afirmó que el personal fue engañado.

«El personal fue engañado» por la falta de transparencia de Infantino y «merece algo mejor que desprecio e intimidación», escribió Lamour en una declaración enviada a The Associated Press.

Aunque no presentó su renuncia, advirtió que estaba dispuesto a asumir las consecuencias de sus declaraciones.