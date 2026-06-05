FIFA revoluciona el Mundial 2026: así será la nueva ceremonia antes de cada partido

La FIFA presentó oficialmente el nuevo concepto de las ceremonias previas a los partidos del Mundial 2026, una propuesta que promete transformar la experiencia de los aficionados dentro de los estadios.

El organismo busca crear una atmósfera más emotiva y participativa para los encuentros que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá.

Banderas gigantes y más protagonismo para los aficionados

Como parte de la nueva propuesta, cada estadio se convertirá en un escenario inmersivo inspirado en el álbum oficial del Mundial 2026.

La FIFA desplegará enormes banderas nacionales sobre el terreno de juego y utilizará elementos visuales diseñados para reforzar la identidad de cada selección.

La intención es que los aficionados formen parte activa del espectáculo desde antes del inicio de los partidos.

Así será la entrada de los jugadores

Los futbolistas ingresarán al campo acompañados por jóvenes participantes de programas oficiales de la FIFA.

Además, atravesarán un arco especial instalado cerca del túnel de vestuarios antes de dirigirse al centro del campo.