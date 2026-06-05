FIFA revoluciona el Mundial 2026: así será la nueva ceremonia antes de cada partido
Publicado el04/06/2026 a las 18:47
La FIFA presentó oficialmente el nuevo concepto de las ceremonias previas a los partidos del Mundial 2026, una propuesta que promete transformar la experiencia de los aficionados dentro de los estadios.
El organismo busca crear una atmósfera más emotiva y participativa para los encuentros que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá.
Banderas gigantes y más protagonismo para los aficionados
Como parte de la nueva propuesta, cada estadio se convertirá en un escenario inmersivo inspirado en el álbum oficial del Mundial 2026.
La FIFA desplegará enormes banderas nacionales sobre el terreno de juego y utilizará elementos visuales diseñados para reforzar la identidad de cada selección.
La intención es que los aficionados formen parte activa del espectáculo desde antes del inicio de los partidos.
Así será la entrada de los jugadores
Los futbolistas ingresarán al campo acompañados por jóvenes participantes de programas oficiales de la FIFA.
Además, atravesarán un arco especial instalado cerca del túnel de vestuarios antes de dirigirse al centro del campo.
También habrá mosaicos gigantes, gráficos oficiales y otros recursos visuales distribuidos por todo el estadio.
Todos los convocados estarán en los himnos
Uno de los cambios más llamativos será la participación de todos los jugadores convocados durante los himnos nacionales.
No solo estarán presentes los once titulares. Los suplentes también se unirán a la ceremonia formando un círculo alrededor de la pancarta central junto a árbitros y compañeros.
La FIFA considera que esta imagen representará unidad, orgullo nacional y fraternidad entre los integrantes de cada selección.
Infantino explica la innovación
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el objetivo es seguir innovando la forma en que se vive el fútbol.
Según explicó, la nueva ceremonia busca resaltar que tanto los jugadores como los aficionados son los verdaderos protagonistas del Mundial.
Más sorpresas para las fases finales
La FIFA adelantó que el espectáculo crecerá conforme avance el torneo.
Entre las novedades previstas para las rondas decisivas destacan efectos especiales, humo de colores y espectáculos de pirotecnia en determinados encuentros.
Con estas modificaciones, el Mundial 2026 apunta a convertirse en una de las experiencias más espectaculares en la historia del fútbol.
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