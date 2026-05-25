Infantino lleva el trofeo del Mundial a la Fórmula 1
Publicado el24/05/2026 a las 23:36
El Gran Premio de Canadá 2026 tuvo una visita inesperada que cruzó dos de los eventos deportivos más importantes del mundo. La Copa del Mundo de la FIFA apareció en el paddock del Circuito Gilles Villeneuve, llevada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, a menos de tres semanas del inicio del Mundial.
La presencia del trofeo generó atención inmediata entre pilotos, directivos y equipos, en un fin de semana ya cargado de tensión por la competencia.
La visita conecta dos megaeventos globales —Fórmula 1 y Mundial 2026— y refuerza el ambiente previo a un torneo que se jugará en Norteamérica.
Infantino lleva el trofeo al corazón de la Fórmula 1
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Gianni Infantino hizo acto de presencia en Montreal y recorrió el paddock con la Copa del Mundo, en una parada simbólica en una de las sedes del torneo que arrancará en 18 días.
El presidente de la FIFA aprovechó el escenario del GP para compartir con figuras clave del automovilismo, incluyendo al CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, así como integrantes de escuderías y pilotos presentes en el circuito.
La imagen del trofeo en medio de los garages y monoplazas marcó uno de los momentos más llamativos del fin de semana.
La F1 se suma al ambiente previo del Mundial 2026
La visita no fue casual. Canadá es una de las sedes del Mundial, junto con Estados Unidos y México, y la presencia del trofeo forma parte de la gira previa al torneo.
En ese contexto, el GP de Canadá se convirtió en una plataforma ideal para amplificar la expectativa global.
La mezcla de dos audiencias masivas —la del automovilismo y la del futbol— reforzó la visibilidad del evento que está por comenzar.
Un Mundial histórico a días de comenzar
Durante su paso por Montreal, Infantino destacó la magnitud del torneo que se avecina.
El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y se disputará en tres países, lo que lo convierte en una edición sin precedentes.
El dirigente subrayó el carácter global del evento y la expectativa que genera en toda la región, especialmente en ciudades que serán sede, como Montreal.
Un cruce de mundos que refleja el impacto global del deporte
La presencia de la Copa del Mundo en un evento de Fórmula 1 simboliza cómo los grandes espectáculos deportivos comparten escenarios y audiencias.
No se trató solo de una visita protocolaria, sino de un momento que captó la atención de figuras dentro del paddock y de los aficionados.
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, este tipo de apariciones ayudan a mantener el foco en lo que será uno de los eventos más grandes del calendario deportivo.
El trofeo continuará su recorrido previo al inicio del Mundial 2026, mientras crece la expectativa en las ciudades sede y entre los aficionados de todo el mundo.
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