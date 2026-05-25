Infantino lleva el trofeo del Mundial a la Fórmula 1

El Gran Premio de Canadá 2026 tuvo una visita inesperada que cruzó dos de los eventos deportivos más importantes del mundo. La Copa del Mundo de la FIFA apareció en el paddock del Circuito Gilles Villeneuve, llevada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, a menos de tres semanas del inicio del Mundial.

La presencia del trofeo generó atención inmediata entre pilotos, directivos y equipos, en un fin de semana ya cargado de tensión por la competencia.

La visita conecta dos megaeventos globales —Fórmula 1 y Mundial 2026— y refuerza el ambiente previo a un torneo que se jugará en Norteamérica.

Infantino lleva el trofeo al corazón de la Fórmula 1

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Gianni Infantino hizo acto de presencia en Montreal y recorrió el paddock con la Copa del Mundo, en una parada simbólica en una de las sedes del torneo que arrancará en 18 días.

El presidente de la FIFA aprovechó el escenario del GP para compartir con figuras clave del automovilismo, incluyendo al CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, así como integrantes de escuderías y pilotos presentes en el circuito.

La imagen del trofeo en medio de los garages y monoplazas marcó uno de los momentos más llamativos del fin de semana.

La F1 se suma al ambiente previo del Mundial 2026