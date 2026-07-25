Lando Norris se queda con la Pole en Hungría
Publicado el25/07/2026 a las 06:43
Lando Norris se quedó con la pole position del Gran Premio de Hungría en una jornada marcada por su dominio… y el colapso de Sergio “Checo” Pérez.
Mientras McLaren confirma su poder en la Fórmula 1, el mal momento de Checo reabre dudas sobre su futuro en la parrilla.
El piloto británico firmó una clasificación perfecta y logró la pole número 17 de su carrera.
Superó por apenas 12 milésimas a Lewis Hamilton, en una de las qualys más cerradas del año.
Ferrari también mostró fuerza con Charles Leclerc en el tercer lugar.
Norris domina en el momento clave
El piloto de McLaren lideró todas las sesiones importantes del sábado.
Marcó el mejor tiempo en la Q3 con un 1:17.207.
La pelea fue intensa, con Ferrari presionando hasta el último intento.
Hamilton quedó a solo 0.012 segundos del líder, confirmando lo ajustado del resultado.
El ritmo de Norris lo posiciona como favorito para la carrera del domingo.
Checo Pérez, del problema técnico al último lugar
La otra cara de la jornada fue Sergio Pérez.
El mexicano terminó último en la clasificación tras no superar la Q1.
Su rendimiento estuvo condicionado por fallas en los frenos de su monoplaza.
Incluso abandonó la práctica previa por un sobrecalentamiento que provocó humo en el sistema.
El resultado refleja los problemas persistentes de su equipo durante la temporada.
Una parrilla cerrada y un fin de semana clave
Detrás de Norris, la parrilla quedó muy apretada entre McLaren, Ferrari y Mercedes.
Kimi Antonelli y Oscar Piastri completaron los primeros cinco puestos.
Max Verstappen, lejos de su mejor nivel, arrancará sexto.
El circuito del Hungaroring, técnico y exigente, pondrá a prueba la consistencia de los equipos.
La gran pregunta es si Norris convertirá la pole en victoria… o si Ferrari dará el golpe.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: McLaren no descarta fichar a Verstappen y sacude el mercado