Lando Norris se queda con la Pole en Hungría

Lando Norris se quedó con la pole position del Gran Premio de Hungría en una jornada marcada por su dominio… y el colapso de Sergio “Checo” Pérez.

Mientras McLaren confirma su poder en la Fórmula 1, el mal momento de Checo reabre dudas sobre su futuro en la parrilla.

El piloto británico firmó una clasificación perfecta y logró la pole número 17 de su carrera.

Superó por apenas 12 milésimas a Lewis Hamilton, en una de las qualys más cerradas del año.

Ferrari también mostró fuerza con Charles Leclerc en el tercer lugar.

Norris domina en el momento clave

El piloto de McLaren lideró todas las sesiones importantes del sábado.

Marcó el mejor tiempo en la Q3 con un 1:17.207.

La pelea fue intensa, con Ferrari presionando hasta el último intento.