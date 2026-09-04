¡Rayo McQueen llega a la Fórmula 1! El famoso auto 95 correrá en Monza

Rayo McQueen cambiará por un momento la Copa Pistón por la Fórmula 1.

El protagonista de Cars será uno de los invitados especiales del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza como parte de las celebraciones por los 20 años del estreno de la popular película de Disney.

La Fórmula 1 y Disney unieron fuerzas para conmemorar las dos décadas de la primera entrega de Cars, estrenada en 2006 y considerada para toda una generación como una de sus primeras aproximaciones al mundo del automovilismo.

Rayo McQueen toma el circuito de Monza

Para esta aparición especial, Rayo McQueen contará con un diseño inspirado en la Fórmula 1.

Además, el coche de seguridad Mercedes-AMG tendrá una imagen especial relacionada con el universo de Disney.

La colaboración forma parte de una iniciativa con la que ambas compañías buscan acercar el deporte motor a nuevas generaciones.

“El éxito de nuestra asociación con Disney ha demostrado lo que es posible cuando dos marcas queridas a nivel mundial se unen en torno a una visión compartida de creatividad, narrativa y compromiso con los fans”, dijo Emily Prazer, directora comercial de F1, a ESPN.

Rayo McQueen, personaje al que Owen Wilson presta su voz en inglés, apareció por primera vez en la pantalla grande en 2006.