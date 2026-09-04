¡Rayo McQueen llega a la Fórmula 1! El famoso auto 95 correrá en Monza
Publicado el04/09/2026 a las 09:27
Rayo McQueen cambiará por un momento la Copa Pistón por la Fórmula 1.
El protagonista de Cars será uno de los invitados especiales del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza como parte de las celebraciones por los 20 años del estreno de la popular película de Disney.
La Fórmula 1 y Disney unieron fuerzas para conmemorar las dos décadas de la primera entrega de Cars, estrenada en 2006 y considerada para toda una generación como una de sus primeras aproximaciones al mundo del automovilismo.
Rayo McQueen toma el circuito de Monza
Para esta aparición especial, Rayo McQueen contará con un diseño inspirado en la Fórmula 1.
Además, el coche de seguridad Mercedes-AMG tendrá una imagen especial relacionada con el universo de Disney.
La colaboración forma parte de una iniciativa con la que ambas compañías buscan acercar el deporte motor a nuevas generaciones.
“El éxito de nuestra asociación con Disney ha demostrado lo que es posible cuando dos marcas queridas a nivel mundial se unen en torno a una visión compartida de creatividad, narrativa y compromiso con los fans”, dijo Emily Prazer, directora comercial de F1, a ESPN.
Rayo McQueen, personaje al que Owen Wilson presta su voz en inglés, apareció por primera vez en la pantalla grande en 2006.
El éxito de la película llevó posteriormente al estreno de Cars 2 en 2011 y Cars 3 en 2017.
“Para muchos fans, Cars fue una introducción temprana a la emoción de las carreras, lo que hace de esta colaboración una forma divertida de celebrar el atractivo duradero del deporte a través de personajes que generaciones han llegado a conocer y amar”, agregó Prazer.
Habrá dos versiones de Rayo McQueen
Formula 1 & @Disney will celebrate 20 years of Disney and @Pixar‘s Cars at the FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026 with a special @MercedesAMG Safety Car activation.
The Official FIA Formula 1 Safety Car will feature a bespoke Cars-inspired livery, whilst the iconic… pic.twitter.com/LQRfpk5QGk
— F1 Media (@F1Media) September 3, 2026
La presencia del famoso número 95 en el Gran Premio de Italia tendrá dos representaciones diferentes.
La primera será un vehículo a escala de Rayo McQueen equipado con luces de emergencia, que ya realizó varias vueltas sobre el circuito de Monza.
La segunda será un auto oficial de Fórmula 1 con elementos inspirados en el protagonista de Cars, incluyendo calcomanías relacionadas con el personaje.
Dentro del universo de Disney, Rayo McQueen es siete veces campeón de la Copa Pistón, por lo que su llegada a uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo representa un curioso encuentro entre la ficción y las carreras reales.
Fórmula 1 y Disney preparan más sorpresas
🚓 The Safety Car is getting a Cars makeover for Monza! 🏁
⚡ Lightning McQueen is fully functional and has already completed a lap of the circuit with the lights flashing and everything. 😭#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/PIeYUE5uCF
— Everything Formula (@evrythngformu1a) September 3, 2026
La colaboración no terminará en Monza.
Disney y Fórmula 1 también preparan nueva mercancía inspirada en Cars como parte de la campaña “Fuel the Magic”.
La iniciativa continuará durante 2027 y 2028 con diferentes acciones destinadas a conectar el universo de Disney con los seguidores de la Fórmula 1.