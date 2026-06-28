George Russell resiste a Verstappen y gana el GP de Austria
Publicado el28/06/2026 a las 14:17
George Russell volvió a lo más alto de la Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de Austria 2026.
El piloto de Mercedes resistió la presión constante de Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli en una de las carreras más intensas de la temporada.
La victoria le permite a Russell recuperar terreno en el campeonato y consolidar a Mercedes como el equipo dominante del momento.
Russell controla desde la pole
La carrera se definió desde el inicio.
Russell partió desde la pole position y logró mantener el liderato sin mayores complicaciones en la salida, marcando el ritmo en el Red Bull Ring desde la primera vuelta.
El control fue clave.
Verstappen y Antonelli presionan sin descanso
La batalla nunca se detuvo.
Max Verstappen mostró un ritmo superior en varios tramos y llegó a colocarse a poco más de un segundo del británico, mientras Antonelli también se sumó a la pelea en el cierre.
Los tres terminaron separados por apenas segundos.
Estrategia y resistencia, las claves del triunfo
Mercedes jugó bien sus cartas.
Las paradas en pits y la gestión de neumáticos permitieron a Russell mantenerse al frente, incluso cuando Verstappen era más rápido por vuelta en la segunda mitad de la carrera.
El margen fue mínimo.
Final dramático en Spielberg
El cierre fue de infarto.
Russell cruzó la meta apenas 1.6 segundos por delante de Verstappen, con Antonelli a solo tres décimas del neerlandés, dejando a los tres primeros dentro de un margen de dos segundos.
Una definición de alto nivel.
Caos y abandonos marcan la carrera
No todos tuvieron la misma suerte.
Sergio “Checo” Pérez abandonó en la vuelta 4 tras un incendio en los frenos de su Cadillac, en un fin de semana desastroso también para su compañero Valtteri Bottas.
La carrera fue exigente.
El campeonato se aprieta
La victoria tiene impacto directo.
Russell llegó a 131 puntos y recuperó el segundo lugar del campeonato, aunque todavía se mantiene por detrás de Antonelli, quien lidera con 171 unidades.
La pelea sigue abierta.
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