George Russell resiste a Verstappen y gana el GP de Austria

George Russell volvió a lo más alto de la Fórmula 1 tras imponerse en el Gran Premio de Austria 2026.

El piloto de Mercedes resistió la presión constante de Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli en una de las carreras más intensas de la temporada.

La victoria le permite a Russell recuperar terreno en el campeonato y consolidar a Mercedes como el equipo dominante del momento.

Russell controla desde la pole

La carrera se definió desde el inicio.

Russell partió desde la pole position y logró mantener el liderato sin mayores complicaciones en la salida, marcando el ritmo en el Red Bull Ring desde la primera vuelta.

El control fue clave.

Verstappen y Antonelli presionan sin descanso