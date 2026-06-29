McLaren no descarta fichar a Verstappen y sacude el mercado
Publicado el28/06/2026 a las 17:28
El futuro de Max Verstappen vuelve a estar en el centro de la Fórmula 1.
Zak Brown, jefe de McLaren, no descartó la posibilidad de fichar al tetracampeón del mundo, alimentando los rumores sobre un posible movimiento en los próximos años.
La posible salida de Verstappen de Red Bull podría redefinir el equilibrio de poder en la F1.
McLaren abre la puerta… sin prometer nada
Zak Brown fue claro, pero dejó margen.
Aunque aseguró estar satisfecho con Lando Norris y Oscar Piastri, no cerró completamente la puerta a Verstappen, dejando entrever que el neerlandés siempre será una opción atractiva.
El mensaje fue calculado.
Verstappen, atado pero con opciones
El contrato no lo es todo.
Aunque Verstappen tiene vínculo con Red Bull hasta 2028, existen cláusulas de rendimiento que podrían permitirle salir antes si el equipo no cumple con sus expectativas competitivas.
El contexto es clave.
Red Bull, bajo presión por resultados
El rendimiento será determinante.
El propio entorno del piloto ha dejado claro que su permanencia depende de tener un auto competitivo, algo que se evaluará especialmente antes del parón de verano.
La exigencia es máxima.
Mercedes también entra en la carrera
No hay un solo pretendiente.
Toto Wolff ha mostrado en reiteradas ocasiones su interés en Verstappen, lo que convierte la posible salida del neerlandés en una batalla entre los equipos más poderosos.
El mercado se mueve.
McLaren, una opción cada vez más real
El equipo británico gana protagonismo.
El crecimiento competitivo de McLaren y la posible llegada de figuras clave del entorno de Verstappen refuerzan la idea de que podría ser un destino viable.
La puerta está entreabierta.
Un futuro que mantiene en vilo a la F1
Nada está definido.
Entre rumores, cláusulas y resultados, el futuro de Verstappen sigue siendo una de las grandes incógnitas del paddock y una decisión que podría cambiar la historia reciente del campeonato.
La novela apenas comienza.
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