McLaren no descarta fichar a Verstappen y sacude el mercado

El futuro de Max Verstappen vuelve a estar en el centro de la Fórmula 1.

Zak Brown, jefe de McLaren, no descartó la posibilidad de fichar al tetracampeón del mundo, alimentando los rumores sobre un posible movimiento en los próximos años.

La posible salida de Verstappen de Red Bull podría redefinir el equilibrio de poder en la F1.

McLaren abre la puerta… sin prometer nada

Zak Brown fue claro, pero dejó margen.

Aunque aseguró estar satisfecho con Lando Norris y Oscar Piastri, no cerró completamente la puerta a Verstappen, dejando entrever que el neerlandés siempre será una opción atractiva.

El mensaje fue calculado.

Verstappen, atado pero con opciones