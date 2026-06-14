Lewis Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y sacude la lucha por el campeonato

Lewis Hamilton escribió un nuevo capítulo en su legendaria carrera al conquistar el Gran Premio de Cataluña y conseguir su primera victoria con Ferrari en una carrera principal de Fórmula 1.

El siete veces campeón del mundo aprovechó una carrera estratégica y el abandono de Kimi Antonelli para llevarse el triunfo en el circuito de Montmeló.

Hamilton vuelve a lo más alto

El piloto británico arrancó desde la segunda posición y supo administrar el ritmo de carrera para colocarse al frente en los momentos decisivos.

La victoria representa la número 106 de su carrera en la Fórmula 1 y la primera desde que se incorporó a Scuderia Ferrari.

«Gracias por ayudarme a hacer realidad este sueño», expresó Hamilton emocionado tras cruzar la meta.

Antonelli abandona y cambia el campeonato

La gran noticia del día fue el abandono de Kimi Antonelli cuando restaban apenas cinco vueltas para el final.

El joven piloto de Mercedes, líder del campeonato y ganador de los cinco Grandes Premios anteriores, sufrió problemas mecánicos que lo obligaron a retirarse cuando marchaba en posiciones de podio.