Lewis Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y sacude la lucha por el campeonato
Publicado el14/06/2026 a las 07:47
Lewis Hamilton escribió un nuevo capítulo en su legendaria carrera al conquistar el Gran Premio de Cataluña y conseguir su primera victoria con Ferrari en una carrera principal de Fórmula 1.
El siete veces campeón del mundo aprovechó una carrera estratégica y el abandono de Kimi Antonelli para llevarse el triunfo en el circuito de Montmeló.
Hamilton vuelve a lo más alto
El piloto británico arrancó desde la segunda posición y supo administrar el ritmo de carrera para colocarse al frente en los momentos decisivos.
La victoria representa la número 106 de su carrera en la Fórmula 1 y la primera desde que se incorporó a Scuderia Ferrari.
«Gracias por ayudarme a hacer realidad este sueño», expresó Hamilton emocionado tras cruzar la meta.
Antonelli abandona y cambia el campeonato
La gran noticia del día fue el abandono de Kimi Antonelli cuando restaban apenas cinco vueltas para el final.
El joven piloto de Mercedes, líder del campeonato y ganador de los cinco Grandes Premios anteriores, sufrió problemas mecánicos que lo obligaron a retirarse cuando marchaba en posiciones de podio.
Ferrari acertó con la estrategia
La escudería italiana aprovechó una neutralización provocada por el abandono de Fernando Alonso para realizar una parada clave que permitió a Hamilton regresar a pista con neumáticos más frescos.
A partir de ese momento, el británico controló la carrera y amplió su ventaja sobre sus perseguidores.
Podio británico en Cataluña
El segundo puesto fue para George Russell, mientras que Lando Norris completó el podio en una jornada dominada por pilotos británicos.
Por detrás finalizaron Max Verstappen y Oscar Piastri.
La pelea por el título se aprieta
Con este resultado, Hamilton reduce la diferencia en la clasificación general y queda a 41 puntos de Antonelli.
La Fórmula 1 volverá a la acción dentro de dos semanas con el Gran Premio de Austria, donde la batalla por el campeonato promete intensificarse aún más.
Ferrari celebra, Hamilton sonríe y el Mundial vuelve a ponerse al rojo vivo.
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