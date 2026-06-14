Australia vence a Turquía y sorprende en su debut en el Mundial

Australia dio uno de los primeros golpes inesperados del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad 2-0 a Turquía en Vancouver, en un partido donde resistió la presión rival y aprovechó sus momentos clave.

El triunfo cambia el panorama del grupo desde la primera jornada y posiciona a Australia como una selección a seguir tras un arranque sólido.

Irankunda rompe el partido y enciende la sorpresa

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El primer tiempo fue más equilibrado de lo esperado. Turquía intentó imponer condiciones con mayor posesión, pero Australia mostró orden defensivo y claridad en su plan.

El momento clave llegó al minuto 27, cuando Nestory Irankunda aprovechó un balón largo a la espalda de la defensa para abrir el marcador con una definición precisa.

Ese gol cambió el ritmo del encuentro. Turquía reaccionó, incluso con un disparo al poste de Hakan Çalhanoglu, pero no logró concretar sus oportunidades antes del descanso.

Patrick Beach sostiene la ventaja