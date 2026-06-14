Australia vence a Turquía y sorprende en su debut en el Mundial
Publicado el13/06/2026 a las 21:14
Australia dio uno de los primeros golpes inesperados del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad 2-0 a Turquía en Vancouver, en un partido donde resistió la presión rival y aprovechó sus momentos clave.
El triunfo cambia el panorama del grupo desde la primera jornada y posiciona a Australia como una selección a seguir tras un arranque sólido.
Irankunda rompe el partido y enciende la sorpresa
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El primer tiempo fue más equilibrado de lo esperado. Turquía intentó imponer condiciones con mayor posesión, pero Australia mostró orden defensivo y claridad en su plan.
El momento clave llegó al minuto 27, cuando Nestory Irankunda aprovechó un balón largo a la espalda de la defensa para abrir el marcador con una definición precisa.
Ese gol cambió el ritmo del encuentro. Turquía reaccionó, incluso con un disparo al poste de Hakan Çalhanoglu, pero no logró concretar sus oportunidades antes del descanso.
Patrick Beach sostiene la ventaja
En el segundo tiempo, Turquía aumentó la presión y dominó territorialmente el partido, pero se encontró con una gran actuación del portero Patrick Beach.
El guardameta australiano fue determinante con varias intervenciones clave, especialmente ante intentos de Arda Güler y remates desde fuera del área.
Australia, por su parte, se replegó con orden, apostando por una defensa sólida y salidas rápidas al contragolpe. El equipo dirigido por Tony Popovic resistió los momentos más complicados con disciplina.
Metcalfe sentencia y Australia confirma el golpe
Cuando Turquía parecía más cerca del empate, Australia encontró el segundo gol que liquidó el partido.
Connor Metcalfe marcó el 2-0 al minuto 75 con un potente disparo desde la frontal, aprovechando un balón suelto en el mediocampo y sorprendiendo a la defensa rival.
En los minutos finales, Turquía insistió sin éxito, mientras Australia defendía con todo su bloque. El árbitro Jesús Valenzuela decretó el final tras el tiempo añadido, confirmando una victoria contundente.
Australia buscará consolidar este arranque positivo en la siguiente jornada, mientras Turquía queda obligada a reaccionar para no complicar su clasificación.
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