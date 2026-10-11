Verstappen gana en Singapur desde la pole y Antonelli sigue líder con 102 puntos
Publicado el 11/10/2026 a las 10:40
Fin de semana redondo para Verstappen en Singapur. El piloto de Red Bull ganó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 el domingo 11 de octubre de 2026, en el circuito callejero de Marina Bay. Antes ya se había quedado con la pole y con la carrera sprint. Es su segunda victoria consecutiva, después de la carrera anterior, disputada en Malasia el 4 de octubre, que también ganó desde la pole. Pese al triunfo, el campeonato sigue dominado por Kimi Antonelli, de Mercedes, que lidera con 340 puntos y 102 de ventaja sobre su compañero George Russell cuando quedan seis carreras.
Verstappen lo ganó todo en Marina Bay
Verstappen salió primero en la clasificación, por delante de Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Antonelli y Lando Norris (McLaren). En la carrera sprint volvió a imponerse. Hamilton fue segundo, Leclerc tercero, Antonelli cuarto y Liam Lawson (Racing Bulls) quinto.
En la carrera, de 62 vueltas, el resultado volvió a ser favorable a Verstappen. Este fue el top 10 final:
- 1. Max Verstappen
- 2. Charles Leclerc
- 3. Kimi Antonelli
- 4. Lando Norris
- 5. Oscar Piastri
- 6. Lewis Hamilton
- 7. Liam Lawson
- 8. Nico Hülkenberg
- 9. George Russell
- 10. Isack Hadjar
Verstappen sumó 33 puntos en el fin de semana. Le siguieron Leclerc con 24, Antonelli con 20, Hamilton con 15, Norris con 13, Piastri y Lawson con 10, Russell con 2 y Hadjar con 1. Entre los latinos, el mexicano Sergio Pérez terminó 17.º y el argentino Franco Colapinto, de Alpine, 21.º.
Una temporada con sello de Antonelli
Singapur fue la carrera número 17 del año. Los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, previstos para abril, no se disputaron. Antonelli es el gran protagonista: ganó 8 de las 17 carreras (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia y España, en Madrid).
Los otros triunfos se reparten así:
- George Russell (3): Australia, Austria y Azerbaiyán.
- Lando Norris (2): Hungría y Países Bajos.
- Max Verstappen (2): Malasia y Singapur.
- Lewis Hamilton (1): Barcelona-Cataluña.
- Charles Leclerc (1): Gran Bretaña.
Entre Antonelli y Russell, Mercedes suma 11 de los 17 triunfos de la temporada.
La tabla: Antonelli arriba y el subcampeonato, abierto
Tras Singapur, Antonelli encabeza el campeonato de pilotos con 340 puntos. Russell es segundo con 238, así que la ventaja del italiano es de 102 puntos.
Detrás del líder, la pelea es mucho más cerrada. Entre el segundo lugar (Russell, 238) y el quinto (Leclerc, 215) hay solo 23 puntos:
- 2.º George Russell, 238
- 3.º Lewis Hamilton, 229
- 4.º Max Verstappen, 221
- 5.º Charles Leclerc, 215
- 6.º Lando Norris, 201
Más atrás aparecen Oscar Piastri con 138, Isack Hadjar con 97, Liam Lawson con 75, Pierre Gasly con 41, Arvid Lindblad con 38 y Franco Colapinto con 27.
Constructores: Mercedes manda y Ferrari es segunda
En el campeonato de constructores, Mercedes lidera con 578 puntos, seguido de Ferrari con 444, McLaren con 339 y Red Bull con 332. Detrás están Racing Bulls (100), Alpine (68), Haas (30), Audi (23), Williams (12), Aston Martin (7) y Cadillac (0).
En Singapur, la escudería que más puntos sumó fue Ferrari, con 39, gracias al segundo puesto de Leclerc en la carrera, el de Hamilton en el sprint y el sexto lugar de este último en la carrera. Red Bull fue segunda del fin de semana con 34, McLaren sumó 23 y Mercedes 22.
Lo que viene
Quedan seis carreras. Austin y Ciudad de México, las dos siguientes, son citas especiales para la afición latina:
- Gran Premio de Estados Unidos (Austin): del 23 al 25 de octubre.
- Gran Premio de la Ciudad de México: del 30 de octubre al 1 de noviembre.
- São Paulo: del 6 al 8 de noviembre.
- Las Vegas: del 20 al 22 de noviembre.
- Qatar: del 27 al 29 de noviembre.
- Abu Dabi: del 4 al 6 de diciembre, cierre de la temporada.
Austin y Ciudad de México llegan seguidas, con Verstappen en racha y la lucha por el subcampeonato aún sin definir.