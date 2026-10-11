Fin de semana redondo para Verstappen en Singapur. El piloto de Red Bull ganó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 el domingo 11 de octubre de 2026, en el circuito callejero de Marina Bay. Antes ya se había quedado con la pole y con la carrera sprint. Es su segunda victoria consecutiva, después de la carrera anterior, disputada en Malasia el 4 de octubre, que también ganó desde la pole. Pese al triunfo, el campeonato sigue dominado por Kimi Antonelli, de Mercedes, que lidera con 340 puntos y 102 de ventaja sobre su compañero George Russell cuando quedan seis carreras.

Verstappen lo ganó todo en Marina Bay

Verstappen salió primero en la clasificación, por delante de Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Antonelli y Lando Norris (McLaren). En la carrera sprint volvió a imponerse. Hamilton fue segundo, Leclerc tercero, Antonelli cuarto y Liam Lawson (Racing Bulls) quinto.

En la carrera, de 62 vueltas, el resultado volvió a ser favorable a Verstappen. Este fue el top 10 final:

1. Max Verstappen

Max Verstappen 2. Charles Leclerc

Charles Leclerc 3. Kimi Antonelli

Kimi Antonelli 4. Lando Norris

Lando Norris 5. Oscar Piastri

Oscar Piastri 6. Lewis Hamilton

Lewis Hamilton 7. Liam Lawson

Liam Lawson 8. Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg 9. George Russell

George Russell 10. Isack Hadjar

Verstappen sumó 33 puntos en el fin de semana. Le siguieron Leclerc con 24, Antonelli con 20, Hamilton con 15, Norris con 13, Piastri y Lawson con 10, Russell con 2 y Hadjar con 1. Entre los latinos, el mexicano Sergio Pérez terminó 17.º y el argentino Franco Colapinto, de Alpine, 21.º.

Una temporada con sello de Antonelli

Singapur fue la carrera número 17 del año. Los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, previstos para abril, no se disputaron. Antonelli es el gran protagonista: ganó 8 de las 17 carreras (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia y España, en Madrid).

Los otros triunfos se reparten así: