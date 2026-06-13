Russell sorprende y se queda con la pole en Barcelona

George Russell dio el golpe en la clasificación del Gran Premio de Barcelona.

El piloto de Mercedes firmó la vuelta más rápida del sábado y se quedó con la pole position en una sesión marcada por el caos, el calor extremo y un error clave de Ferrari.

Mercedes confirma su buen momento con un 1-2 en la parrilla, mientras Ferrari pierde una gran oportunidad tras el accidente de Charles Leclerc.

Una pole en medio del caos

La clasificación en Montmeló estuvo lejos de ser limpia. Dos banderas rojas y temperaturas cercanas a los 50 °C en el asfalto complicaron el desarrollo de la sesión desde el inicio.

En ese contexto, Russell sacó ventaja con un tiempo de 1:14.679 que terminó siendo definitivo. Su vuelta le permitió superar por apenas 64 milésimas a Lewis Hamilton, quien sigue mostrando progreso con Ferrari.

Kimi Antonelli completó el top 3, consolidando una sólida actuación de Mercedes en la jornada.

El golpe de Leclerc cambia todo