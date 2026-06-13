Russell sorprende y se queda con la pole en Barcelona
Publicado el13/06/2026 a las 07:58
George Russell dio el golpe en la clasificación del Gran Premio de Barcelona.
El piloto de Mercedes firmó la vuelta más rápida del sábado y se quedó con la pole position en una sesión marcada por el caos, el calor extremo y un error clave de Ferrari.
Mercedes confirma su buen momento con un 1-2 en la parrilla, mientras Ferrari pierde una gran oportunidad tras el accidente de Charles Leclerc.
Una pole en medio del caos
La clasificación en Montmeló estuvo lejos de ser limpia. Dos banderas rojas y temperaturas cercanas a los 50 °C en el asfalto complicaron el desarrollo de la sesión desde el inicio.
En ese contexto, Russell sacó ventaja con un tiempo de 1:14.679 que terminó siendo definitivo. Su vuelta le permitió superar por apenas 64 milésimas a Lewis Hamilton, quien sigue mostrando progreso con Ferrari.
Kimi Antonelli completó el top 3, consolidando una sólida actuación de Mercedes en la jornada.
El golpe de Leclerc cambia todo
El momento clave llegó en la Q3. Charles Leclerc, que venía siendo uno de los más rápidos del fin de semana, perdió el control de su monoplaza a la salida de la curva 4 y terminó contra el muro.
El incidente provocó una bandera roja que interrumpió los intentos de varios pilotos y dejó al monegasco sin tiempo registrado. Como consecuencia, largará desde la décima posición.
El error condicionó completamente las aspiraciones de Ferrari en la clasificación.
Checo y Colapinto, lejos del protagonismo
La jornada fue complicada para varios nombres importantes. Sergio “Checo” Pérez no logró superar la Q1 y arrancará desde la posición 19.
Franco Colapinto, en cambio, mostró un rendimiento competitivo y avanzó hasta la Q2, aunque quedó fuera del top 10 y saldrá 13.
Carlos Sainz también tuvo una sesión discreta y quedó eliminado en Q2, terminando en la posición 16.
Así queda la parrilla para Barcelona
Russell partirá desde el primer lugar, seguido por Hamilton y Antonelli. Lando Norris y Max Verstappen completan los cinco primeros puestos de la parrilla.
Más atrás, nombres como Leclerc, Pérez y Sainz tendrán que remontar desde posiciones complicadas en una carrera que promete ser exigente desde la largada.
La carrera en Barcelona pondrá a prueba la estrategia y la resistencia de los equipos, en un circuito donde adelantar no es sencillo y cada error puede ser decisivo.
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