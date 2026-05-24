Antonelli aprovecha el caos en Canadá y suma otra victoria
Publicado el24/05/2026 a las 13:24
Andrea Kimi Antonelli volvió a ganar y confirmó que su gran momento en la temporada 2026 de Fórmula 1 ya no puede verse como una sorpresa.
El piloto italiano se impuso en el Gran Premio de Canadá tras una carrera marcada por fallas mecánicas, estrategias cuestionadas y múltiples abandonos.
La victoria en Montreal fue su cuarta consecutiva y llegó en un fin de semana en el que Mercedes volvió a dominar, aunque esta vez el desenlace fue mucho más caótico de lo que sugería el inicio.
Antonelli no solo amplía su ventaja en el campeonato; también se consolida como el piloto a vencer en una temporada en la que Mercedes parece haber recuperado el control total.
Antonelli sacó provecho de un GP lleno de incidentes
La carrera empezó condicionada por la amenaza de lluvia y por decisiones arriesgadas con los neumáticos.
Siete pilotos largaron con intermedios, incluidos los dos McLaren y los dos Cadillac, en un arranque confuso que ya anticipaba problemas.
Tras vueltas de formación extra por fallas previas, la competencia entró rápidamente en una dinámica inestable.
Antonelli supo capitalizar ese contexto.
Después de superar a George Russell en la salida, se enredó con su propio compañero en una pelea intensa por el liderato, pero terminó beneficiado por la falla mecánica del auto del británico, que abandonó cuando parecía tener la carrera bajo control.
Mercedes dominó, pero pagó caro la batalla interna
Ver esta publicación en Instagram
La lucha entre Russell y Antonelli fue el centro del GP durante varias vueltas.
Ambos llevaron sus autos al límite, alternaron la punta y ofrecieron una de las batallas más atractivas del fin de semana.
Sin embargo, el W17 de Russell no resistió y se detuvo por un problema mecánico, dejando el triunfo prácticamente servido para el joven italiano.
Detrás de él, Lewis Hamilton aprovechó el abandono de Russell y terminó segundo, por delante de Max Verstappen, que completó el podio tras perder una pelea cerrada con el piloto de Ferrari en el tramo final.
Checo Pérez también quedó fuera en una tarde amarga
Sergio Pérez no pudo convertir su mejoría del sábado en un resultado sólido el domingo.
Después de largar con intermedios, el mexicano se mantuvo a flote en una carrera accidentada, pero en la vuelta 43 su Cadillac sufrió una rotura en la suspensión delantera derecha y tuvo que abandonar.
Fue su primer retiro de la temporada 2026.
El resultado deja a Antonelli más fuerte que nunca en la pelea por el campeonato y refuerza la sensación de que, hoy por hoy, Mercedes tiene el mejor paquete de toda la parrilla.
La F1 sale de Canadá con Antonelli en racha, Russell golpeado por la fiabilidad y varios equipos obligados a revisar estrategia y resistencia de cara al siguiente tramo del calendario.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Max Verstappen explota contra Montoya por críticas