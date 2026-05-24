Antonelli aprovecha el caos en Canadá y suma otra victoria

Andrea Kimi Antonelli volvió a ganar y confirmó que su gran momento en la temporada 2026 de Fórmula 1 ya no puede verse como una sorpresa.

El piloto italiano se impuso en el Gran Premio de Canadá tras una carrera marcada por fallas mecánicas, estrategias cuestionadas y múltiples abandonos.

La victoria en Montreal fue su cuarta consecutiva y llegó en un fin de semana en el que Mercedes volvió a dominar, aunque esta vez el desenlace fue mucho más caótico de lo que sugería el inicio.

Antonelli no solo amplía su ventaja en el campeonato; también se consolida como el piloto a vencer en una temporada en la que Mercedes parece haber recuperado el control total.

Antonelli sacó provecho de un GP lleno de incidentes

La carrera empezó condicionada por la amenaza de lluvia y por decisiones arriesgadas con los neumáticos.

Siete pilotos largaron con intermedios, incluidos los dos McLaren y los dos Cadillac, en un arranque confuso que ya anticipaba problemas.

Tras vueltas de formación extra por fallas previas, la competencia entró rápidamente en una dinámica inestable.

Antonelli supo capitalizar ese contexto.