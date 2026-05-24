Max Verstappen explota contra Montoya por críticas

Max Verstappen respondió con dureza a Juan Pablo Montoya y elevó la tensión alrededor del debate sobre la nueva reglamentación de la Fórmula 1.

El neerlandés rechazó las críticas del expiloto colombiano y cuestionó incluso su presencia en espacios vinculados a la categoría.

La polémica llega en un momento sensible, porque el campeón de Red Bull ha sido una de las voces más críticas con los cambios técnicos que ya marcan la temporada.

El choque entre Verstappen y Montoya no solo es un cruce de declaraciones.

También refleja el malestar que existe dentro de la Fórmula 1 por la nueva normativa y abre otra discusión sobre hasta dónde puede llegar un piloto al criticar el rumbo de su propio deporte.

Verstappen responde sin filtro a Montoya

Fiel a su estilo, Verstappen no suavizó su postura y fue directo al contestar los comentarios de Montoya.

El piloto de Red Bull aseguró que no le importa demasiado la opinión del colombiano y lo acusó de decir “tantas tonterías”, en una reacción que dejó claro que no piensa bajar el tono ante quienes lo cuestionan públicamente.

El neerlandés fue más allá y criticó que alguien con ese tipo de postura colabore en transmisiones relacionadas con la Fórmula 1.