Max Verstappen explota contra Montoya por críticas
Publicado el23/05/2026 a las 22:53
Max Verstappen respondió con dureza a Juan Pablo Montoya y elevó la tensión alrededor del debate sobre la nueva reglamentación de la Fórmula 1.
El neerlandés rechazó las críticas del expiloto colombiano y cuestionó incluso su presencia en espacios vinculados a la categoría.
La polémica llega en un momento sensible, porque el campeón de Red Bull ha sido una de las voces más críticas con los cambios técnicos que ya marcan la temporada.
El choque entre Verstappen y Montoya no solo es un cruce de declaraciones.
También refleja el malestar que existe dentro de la Fórmula 1 por la nueva normativa y abre otra discusión sobre hasta dónde puede llegar un piloto al criticar el rumbo de su propio deporte.
Verstappen responde sin filtro a Montoya
Fiel a su estilo, Verstappen no suavizó su postura y fue directo al contestar los comentarios de Montoya.
El piloto de Red Bull aseguró que no le importa demasiado la opinión del colombiano y lo acusó de decir “tantas tonterías”, en una reacción que dejó claro que no piensa bajar el tono ante quienes lo cuestionan públicamente.
El neerlandés fue más allá y criticó que alguien con ese tipo de postura colabore en transmisiones relacionadas con la Fórmula 1.
Para Verstappen, este tipo de opiniones buscan notoriedad más que un análisis serio del momento que vive la categoría, por lo que descartó que esa clase de declaraciones tengan peso real en su manera de pensar o de actuar.
Qué dijo Montoya y por qué encendió la discusión
La respuesta de Verstappen llegó después de que Juan Pablo Montoya se mostrara muy duro con las críticas del tetracampeón hacia la nueva reglamentación.
El colombiano consideró que un piloto debe respetar el deporte en el que compite, incluso cuando no esté de acuerdo con los cambios, y sugirió que la Fórmula 1 debería tomar medidas disciplinarias.
Montoya incluso planteó la posibilidad de una sanción directa sobre la superlicencia del neerlandés, al considerar que la forma en que se expresa sobre las reglas actuales debería tener consecuencias.
Esa postura fue la que terminó detonando la reacción de Verstappen, quien interpretó esas palabras como un ataque innecesario y oportunista.
El origen del conflicto está en la nueva reglamentación
En el fondo, la disputa gira alrededor del rechazo que Verstappen ha manifestado hacia la dirección técnica que ha tomado la Fórmula 1.
El piloto ha descrito la nueva reglamentación con frases muy duras y ha dejado ver que la experiencia de manejo actual no le resulta atractiva, al punto de insinuar que podría tomarse un año sabático.
Sus críticas no son menores. Verstappen ha insistido en que la forma en la que ahora se corre va en contra del piloto y que el placer de manejar se ha reducido.
Esa postura ha abierto una grieta entre quienes creen que un campeón tiene derecho a expresar su inconformidad y quienes sostienen que, por su posición dentro del deporte, debería moderar el mensaje.
La Fórmula 1 enfrenta un debate más grande que una pelea verbal
Más allá del choque entre ambos, el episodio expone una discusión más profunda dentro del paddock. La nueva era técnica no convence a todos, y cuando la principal figura del campeonato pone en duda el rumbo de la categoría, el mensaje inevitablemente pesa.
Por eso la controversia supera lo personal y se convierte en un síntoma de un problema mayor.
Verstappen dejó claro que no pretende desgastarse más con Montoya, pero el tema difícilmente desaparecerá pronto.
Mientras la reglamentación siga siendo motivo de queja y el campeón continúe expresándose en esos términos, la Fórmula 1 seguirá lidiando con un debate incómodo sobre el espectáculo, la conducción y la identidad misma de la categoría.
La tensión no parece cerrarse aquí. Verstappen seguirá bajo la lupa cada vez que critique la nueva F1, y la categoría tendrá que lidiar con una pregunta cada vez más incómoda: qué pasa cuando su figura más dominante deja de disfrutar lo que corre.