F1 Canadá quién llega mejor para el GP de 2026

La Fórmula 1 regresa con el Gran Premio de Canadá 2026 en medio de una clara tendencia en el campeonato. Kimi Antonelli lidera la parrilla tras encadenar resultados históricos. El circuito Gilles Villeneuve pondrá a prueba si ese dominio se mantiene. El momento actual del campeonato puede cambiar si Mercedes consolida su ventaja o si otros equipos recortan distancia. Antonelli domina el campeonato con autoridad El piloto italiano llega como el hombre a vencer tras conseguir tres victorias consecutivas.

Además, ha convertido tres poles en triunfos, un logro sin precedentes. Actualmente lidera el campeonato con 20 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell. Russell busca aprovechar su circuito favorito El británico aparece como uno de los principales contendientes en Canadá. El circuito ha sido favorable para Mercedes en los últimos años. Russell ganó aquí en 2025, lo que lo posiciona como una amenaza directa para su propio compañero.

McLaren y Red Bull intentan cerrar la brecha Lando Norris viene de un sólido segundo lugar en Miami, mientras que Oscar Piastri también mostró competitividad con mejoras en el monoplaza. Red Bull y Ferrari llegan con actualizaciones recientes, buscando meterse en la pelea. Un circuito impredecible puede cambiar todo El trazado canadiense combina rectas largas con curvas cerradas y pocas zonas de escape. Además, el clima suele ser un factor determinante. Se espera lluvia durante el fin de semana, lo que podría alterar el orden esperado. Mercedes llega con ventaja técnica El equipo presenta su primer paquete importante de mejoras en la temporada. Esto podría consolidar su dominio actual.