Mundial 2026 en números: las 10 cifras que explican por qué será el más grande de la historia
Publicado el02/06/2026 a las 05:49
A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, la FIFA ya tiene listas las cifras que reflejan la magnitud del torneo más grande en la historia del futbol.
La edición que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá romperá récords de participación, asistencia, audiencia y premios económicos.
16 sedes en tres países
El Mundial se jugará en 16 ciudades distribuidas entre los tres países anfitriones.
Entre las sedes destacan:
- Ciudad de México
- Guadalajara
- Monterrey
- Atlanta
- Miami
- Los Ángeles
- Toronto
- Vancouver
48 selecciones y hasta 1,248 jugadores
Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales.
Cada equipo podrá registrar entre 23 y 26 futbolistas, lo que eleva el número máximo de jugadores inscritos a 1,248.
104 partidos
El nuevo formato incrementó el calendario hasta un total de 104 encuentros, convirtiéndose en la Copa del Mundo con más partidos disputados.
50 mil voluntarios
La FIFA confirmó que más de 50 mil voluntarios participarán en la organización del torneo.
El programa recibió más de un millón de solicitudes provenientes de todo el mundo.
El estadio más grande tendrá 94 mil aficionados
El estadio con mayor capacidad será el AT&T Stadium, con espacio para aproximadamente 94 mil espectadores.
6.5 millones de aficionados en las tribunas
La FIFA estima que más de 6.5 millones de personas asistirán a los estadios durante todo el torneo.
500 millones de solicitudes de boletos
El organismo informó que recibió cerca de 500 millones de solicitudes de entradas en apenas 33 días.
La demanda llegó desde 211 países.
871 millones de dólares en premios
La FIFA repartirá un total de 871 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes.
Cada selección recibirá al menos 10 millones de dólares solo por clasificar al torneo.
52 árbitros para dirigir el Mundial
El equipo arbitral estará integrado por 52 árbitros principales, 88 asistentes y 30 oficiales VAR procedentes de 50 federaciones diferentes.
6 mil millones de espectadores
La FIFA calcula que aproximadamente 6 mil millones de personas seguirán el torneo a través de televisión, plataformas digitales y servicios de streaming.
Un Mundial que promete romper todos los récords
La Copa del Mundo 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, marcando una nueva era para el futbol internacional con más equipos, más partidos y una audiencia global sin precedentes.
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