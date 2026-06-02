Mundial 2026 en números: las 10 cifras que explican por qué será el más grande de la historia

El Mundial 2026 romperá récords con 48 selecciones, 104 partidos, 6.5 millones de aficionados y 500 millones de solicitudes de boletos.

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, la FIFA ya tiene listas las cifras que reflejan la magnitud del torneo más grande en la historia del futbol. La edición que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá romperá récords de participación, asistencia, audiencia y premios económicos. 16 sedes en tres países El Mundial se jugará en 16 ciudades distribuidas entre los tres países anfitriones. Entre las sedes destacan: Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Atlanta

Miami

Los Ángeles

Toronto

Vancouver 48 selecciones y hasta 1,248 jugadores Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales.

Cada equipo podrá registrar entre 23 y 26 futbolistas, lo que eleva el número máximo de jugadores inscritos a 1,248. 104 partidos El nuevo formato incrementó el calendario hasta un total de 104 encuentros, convirtiéndose en la Copa del Mundo con más partidos disputados. 50 mil voluntarios La FIFA confirmó que más de 50 mil voluntarios participarán en la organización del torneo. El programa recibió más de un millón de solicitudes provenientes de todo el mundo. El estadio más grande tendrá 94 mil aficionados El estadio con mayor capacidad será el AT&T Stadium, con espacio para aproximadamente 94 mil espectadores. 6.5 millones de aficionados en las tribunas

La FIFA estima que más de 6.5 millones de personas asistirán a los estadios durante todo el torneo. 500 millones de solicitudes de boletos El organismo informó que recibió cerca de 500 millones de solicitudes de entradas en apenas 33 días. La demanda llegó desde 211 países. 871 millones de dólares en premios La FIFA repartirá un total de 871 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes. Cada selección recibirá al menos 10 millones de dólares solo por clasificar al torneo. 52 árbitros para dirigir el Mundial El equipo arbitral estará integrado por 52 árbitros principales, 88 asistentes y 30 oficiales VAR procedentes de 50 federaciones diferentes.