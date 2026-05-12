FIFA pagará más a clubes por jugadores en Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo impactará en lo deportivo, también en lo económico para los clubes. La FIFA aumentó el dinero que entregará a los equipos por ceder futbolistas a sus selecciones.

El nuevo esquema representa un ingreso relevante para las instituciones.

Los clubes recibirán compensaciones más altas, lo que convierte cada convocatoria en un beneficio económico directo.

FIFA incrementa el fondo para clubes

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Para el Mundial 2026 se destinarán 355 millones de dólares al Programa de Apoyo a Clubes. Esta cifra representa un aumento considerable respecto a la edición anterior.

El objetivo es compensar la cesión de jugadores durante el torneo.

Pago diario por cada futbolista convocado

Los equipos recibirán alrededor de 11,000 dólares por día por cada jugador convocado. El pago cubre desde la concentración hasta la eliminación de su selección.