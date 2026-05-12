FIFA pagará más a clubes por jugadores en Mundial 2026
El Mundial 2026 no solo impactará en lo deportivo, también en lo económico para los clubes. La FIFA aumentó el dinero que entregará a los equipos por ceder futbolistas a sus selecciones. El nuevo esquema representa un ingreso relevante para las instituciones. Los clubes recibirán compensaciones más altas, lo que convierte cada convocatoria en un […]
Publicado el12/05/2026 a las 09:21
El Mundial 2026 no solo impactará en lo deportivo, también en lo económico para los clubes. La FIFA aumentó el dinero que entregará a los equipos por ceder futbolistas a sus selecciones.
El nuevo esquema representa un ingreso relevante para las instituciones.
Los clubes recibirán compensaciones más altas, lo que convierte cada convocatoria en un beneficio económico directo.
FIFA incrementa el fondo para clubes
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Para el Mundial 2026 se destinarán 355 millones de dólares al Programa de Apoyo a Clubes. Esta cifra representa un aumento considerable respecto a la edición anterior.
El objetivo es compensar la cesión de jugadores durante el torneo.
Pago diario por cada futbolista convocado
Los equipos recibirán alrededor de 11,000 dólares por día por cada jugador convocado. El pago cubre desde la concentración hasta la eliminación de su selección.
Esto significa que el ingreso depende directamente del tiempo que el jugador permanezca en competencia.
El rendimiento en el torneo define ganancias
Si una selección avanza más rondas, el club recibe más dinero. Por ejemplo, una participación corta puede generar cerca de 150,000 dólares.
El sistema premia indirectamente el desempeño deportivo de los jugadores.
Más equipos y más ingresos en 2026
El aumento del pago también se explica por la expansión del torneo a 48 selecciones. Esto implica más jugadores convocados y mayor duración del Mundial.
Ambos factores elevan el total de dinero distribuido.
Un impacto económico para los clubes
Aunque perder jugadores afecta en lo deportivo, el ingreso económico puede compensar la ausencia. Para muchos equipos, este dinero representa un apoyo importante.
El Mundial se convierte así en una oportunidad financiera.
Con el inicio del Mundial 2026, los clubes comenzarán a recibir estos pagos conforme sus jugadores participen en el torneo.
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