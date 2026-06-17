Neymar vuelve a pisar el césped y alimenta la ilusión de Brasil en el Mundial 2026

La selección de Brasil recibió una noticia alentadora este martes luego de que Neymar volviera a trabajar sobre el césped por primera vez desde que sufrió una lesión en el gemelo derecho hace poco más de un mes.

El delantero realizó ejercicios individuales durante la práctica de la Canarinha en Nueva Jersey y dio un paso importante en su proceso de recuperación en plena disputa del Mundial 2026.

Neymar vuelve al campo

Según informó la Confederación Brasileña de Fútbol, el atacante del Santos completó sus primeras carreras sobre el césped del Columbia Park, centro de entrenamiento de Brasil en Estados Unidos.

Las imágenes difundidas por la federación muestran al futbolista trabajando junto a un integrante del cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti.

Se trata de la primera sesión de campo para Neymar desde la lesión sufrida el pasado 17 de mayo durante un encuentro del Brasileirao.

Una recuperación más lenta de lo esperado

Inicialmente, el Santos informó que el jugador presentaba únicamente un edema muscular.