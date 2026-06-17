Neymar vuelve a pisar el césped y alimenta la ilusión de Brasil en el Mundial 2026
La selección de Brasil recibió una noticia alentadora este martes luego de que Neymar volviera a trabajar sobre el césped por primera vez desde que sufrió una lesión en el gemelo derecho hace poco más de un mes. El delantero realizó ejercicios individuales durante la práctica de la Canarinha en Nueva Jersey y dio un […]
Publicado el16/06/2026 a las 18:56
La selección de Brasil recibió una noticia alentadora este martes luego de que Neymar volviera a trabajar sobre el césped por primera vez desde que sufrió una lesión en el gemelo derecho hace poco más de un mes.
El delantero realizó ejercicios individuales durante la práctica de la Canarinha en Nueva Jersey y dio un paso importante en su proceso de recuperación en plena disputa del Mundial 2026.
Neymar vuelve al campo
Según informó la Confederación Brasileña de Fútbol, el atacante del Santos completó sus primeras carreras sobre el césped del Columbia Park, centro de entrenamiento de Brasil en Estados Unidos.
Las imágenes difundidas por la federación muestran al futbolista trabajando junto a un integrante del cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti.
Se trata de la primera sesión de campo para Neymar desde la lesión sufrida el pasado 17 de mayo durante un encuentro del Brasileirao.
Una recuperación más lenta de lo esperado
Inicialmente, el Santos informó que el jugador presentaba únicamente un edema muscular.
Sin embargo, estudios posteriores realizados por la selección brasileña determinaron que la lesión era de grado II, con un periodo de recuperación estimado entre dos y tres semanas.
A pesar de ello, Ancelotti decidió mantener al atacante dentro de la convocatoria mundialista debido a su experiencia y liderazgo dentro del grupo.
Sigue siendo duda ante Haití
Aunque la evolución es positiva, Neymar todavía no tiene asegurada su participación en el encuentro frente a Haití correspondiente a la segunda jornada del Grupo C.
El cuerpo médico continuará evaluando su estado físico durante los próximos días antes de tomar una decisión definitiva.
Un largo camino de regreso
El futbolista de 34 años no disputa un partido oficial con Brasil desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos y menisco en la rodilla izquierda durante un encuentro de eliminatorias ante Uruguay.
Desde entonces, Neymar ha atravesado múltiples procesos de recuperación que lo mantuvieron alejado de la selección durante casi dos años.
Ahora, su regreso al césped representa una señal positiva para una Brasil que espera contar nuevamente con una de las máximas figuras de su historia en la Copa del Mundo 2026.
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