Brasil deja escapar la victoria ante Marruecos y firma un empate
Publicado el13/06/2026 a las 15:23
Brasil no pudo sostener la ventaja y terminó empatando ante Marruecos en un partido intenso disputado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
El resultado deja sensaciones encontradas para ambos equipos en el arranque del torneo.
El empate frena el impulso de Brasil y confirma la competitividad de Marruecos, en un grupo donde cada punto puede marcar la diferencia.
Marruecos golpea primero y Brasil responde
El partido arrancó con sorpresa. Marruecos abrió el marcador gracias a un gol de Ismael Saibari, tras una asistencia de Brahim Díaz, en una jugada que tomó desprevenida a la defensa brasileña.
Brasil reaccionó antes del descanso. Vinícius Jr. empató el encuentro con una acción generada junto a Bruno Guimarães, devolviendo la paridad en el marcador y evitando que el golpe inicial se ampliara.
El 1-1 reflejaba un duelo abierto y con alternativas para ambos equipos.
Un segundo tiempo sin definición
En la segunda mitad, Brasil intentó imponer condiciones. Generó llegadas, probó con cambios ofensivos y buscó romper el empate, pero no encontró la claridad necesaria frente al arco.
Jugadores como Endrick, Rafinha y Matheus Cunha intentaron sin éxito, mientras Marruecos resistía con orden defensivo y con intervenciones clave de su portero Bono, quien incluso recibió atención médica durante el partido pero continuó en cancha.
El ritmo del encuentro se mantuvo alto, pero sin efectividad en los últimos metros.
Un cierre con tensión y sin premio
Los minutos finales fueron de máxima intensidad. Brasil empujó hasta el último segundo en busca del triunfo, mientras Marruecos también tuvo intentos aislados para sorprender.
Incluso en el tiempo añadido hubo disparos y jugadas de peligro, pero ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad.
El partido terminó empatado 1-1, con ambos equipos dejando sensaciones de que pudieron llevarse más.
Brasil deberá ajustar su contundencia de cara a sus próximos partidos, mientras Marruecos suma un resultado valioso que refuerza su competitividad en el grupo.
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