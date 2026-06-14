Brasil deja escapar la victoria ante Marruecos y firma un empate

Brasil no pudo sostener la ventaja y terminó empatando ante Marruecos en un partido intenso disputado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

El resultado deja sensaciones encontradas para ambos equipos en el arranque del torneo.

El empate frena el impulso de Brasil y confirma la competitividad de Marruecos, en un grupo donde cada punto puede marcar la diferencia.

Marruecos golpea primero y Brasil responde

El partido arrancó con sorpresa. Marruecos abrió el marcador gracias a un gol de Ismael Saibari, tras una asistencia de Brahim Díaz, en una jugada que tomó desprevenida a la defensa brasileña.

Brasil reaccionó antes del descanso. Vinícius Jr. empató el encuentro con una acción generada junto a Bruno Guimarães, devolviendo la paridad en el marcador y evitando que el golpe inicial se ampliara.

El 1-1 reflejaba un duelo abierto y con alternativas para ambos equipos.

Un segundo tiempo sin definición