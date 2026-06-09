Brasil actualiza el estado de Neymar y enciende la expectativa

Brasil dio a conocer un nuevo parte médico sobre Neymar a pocos días de su debut en el Mundial 2026, confirmando avances en su recuperación, pero también una baja importante para el primer partido.

El estado físico del “10” brasileño puede marcar el rumbo del equipo en el torneo, especialmente en una fase de grupos exigente.

Neymar evoluciona, pero no llegará al debut

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que Neymar continúa recuperándose de una lesión de grado 2 en la pantorrilla.

El delantero se sometió a estudios en Estados Unidos, incluyendo una resonancia magnética que confirmó una “buena evolución” dentro de los parámetros esperados.

Pese a estos avances, Brasil no podrá contar con él en el partido inaugural frente a Marruecos, programado para el 13 de junio.

La ausencia del jugador en ese encuentro representa un golpe para el equipo, considerando su peso dentro del esquema ofensivo.

El plan de recuperación sigue en marcha