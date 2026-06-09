Brasil actualiza el estado de Neymar y enciende la expectativa
Publicado el09/06/2026 a las 09:09
Brasil dio a conocer un nuevo parte médico sobre Neymar a pocos días de su debut en el Mundial 2026, confirmando avances en su recuperación, pero también una baja importante para el primer partido.
El estado físico del “10” brasileño puede marcar el rumbo del equipo en el torneo, especialmente en una fase de grupos exigente.
Neymar evoluciona, pero no llegará al debut
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que Neymar continúa recuperándose de una lesión de grado 2 en la pantorrilla.
El delantero se sometió a estudios en Estados Unidos, incluyendo una resonancia magnética que confirmó una “buena evolución” dentro de los parámetros esperados.
Pese a estos avances, Brasil no podrá contar con él en el partido inaugural frente a Marruecos, programado para el 13 de junio.
La ausencia del jugador en ese encuentro representa un golpe para el equipo, considerando su peso dentro del esquema ofensivo.
El plan de recuperación sigue en marcha
Según el comunicado, Neymar continuará con el proceso de rehabilitación y preparación física diseñado por el cuerpo médico de la selección.
Durante esta semana, el futbolista intensificará sus entrenamientos y podría comenzar a realizar trabajos diferenciados sobre el campo de juego en los próximos días.
El seguimiento médico será clave para determinar cuándo estará en condiciones de competir al máximo nivel.
La evolución positiva abre la puerta a un regreso progresivo durante la fase de grupos.
Apuntan al segundo partido del torneo
La tendencia dentro del equipo es que Neymar pueda estar disponible para el segundo compromiso de Brasil, ante Haití el 19 de junio.
Este escenario permitiría al cuerpo técnico gestionar su regreso de manera gradual, evitando riesgos innecesarios en la fase inicial del torneo.
El combinado brasileño afrontará su debut sin su principal figura, pero con la expectativa de recuperarlo rápidamente para los siguientes encuentros.
Los próximos días serán decisivos para definir el regreso de Neymar y su rol en el Mundial, en un torneo donde Brasil vuelve a ilusionarse con el título.