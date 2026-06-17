Messi hace historia con triplete en debut de Argentina en el Mundial

Argentina comenzó la defensa de su título con una victoria contundente tras imponerse 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026, en un partido marcado por la actuación histórica de Lionel Messi.

El capitán argentino no solo lideró el triunfo, sino que rompió y alcanzó marcas históricas en la Copa del Mundo, confirmando que sigue siendo determinante incluso cerca de los 39 años.

Messi firma una noche histórica

Lionel Messi fue el gran protagonista con un triplete que lo coloca en un lugar privilegiado en la historia del torneo.

El delantero se convirtió en el primer jugador argentino en marcar en cinco ediciones distintas de los Mundiales, además de igualar a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la competencia con 16 tantos.

También mantiene una racha destacada, con goles en siete de sus últimos ocho partidos mundialistas.

Argentina controla sin necesidad de acelerar

El equipo dirigido por Lionel Scaloni dominó el encuentro desde el inicio con posesiones largas y control del ritmo.