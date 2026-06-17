Messi hace historia con triplete en debut de Argentina en el Mundial
Publicado el16/06/2026 a las 18:47
Argentina comenzó la defensa de su título con una victoria contundente tras imponerse 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026, en un partido marcado por la actuación histórica de Lionel Messi.
El capitán argentino no solo lideró el triunfo, sino que rompió y alcanzó marcas históricas en la Copa del Mundo, confirmando que sigue siendo determinante incluso cerca de los 39 años.
Messi firma una noche histórica
Lionel Messi fue el gran protagonista con un triplete que lo coloca en un lugar privilegiado en la historia del torneo.
El delantero se convirtió en el primer jugador argentino en marcar en cinco ediciones distintas de los Mundiales, además de igualar a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la competencia con 16 tantos.
También mantiene una racha destacada, con goles en siete de sus últimos ocho partidos mundialistas.
Argentina controla sin necesidad de acelerar
El equipo dirigido por Lionel Scaloni dominó el encuentro desde el inicio con posesiones largas y control del ritmo.
Sin necesidad de imponer un ritmo alto, la albiceleste manejó el balón con claridad, apoyándose en Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister para sostener el juego en el mediocampo.
El primer gol llegó tras una jugada filtrada que Messi resolvió con precisión, abriendo el camino para un partido cómodo.
Los errores de Argelia facilitan el triunfo
El desarrollo del encuentro también estuvo marcado por las fallas defensivas del rival.
El arquero Luca Zidane quedó señalado en varias acciones, especialmente en los primeros dos goles, donde no logró contener disparos que terminaron en los pies de Messi.
Argelia mostró poca capacidad ofensiva y no consiguió rematar al arco, lo que reflejó su falta de peso en el partido.
Messi cierra la goleada y deja un mensaje
El tercer gol llegó en la recta final, con una jugada individual que terminó en un disparo desde fuera del área para sellar el triplete.
Con este resultado, Argentina inicia con autoridad su camino en el torneo y deja claro que sigue siendo candidata al título.
La albiceleste buscará mantener el impulso en su siguiente partido, mientras Argelia está obligada a reaccionar para mantenerse con vida en el grupo.
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