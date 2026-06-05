Neymar se pierde otro partido y preocupa a Brasil a días del Mundial 2026

La Neymar continúa encendiendo las alarmas en la Selección de Brasil a pocos días del inicio del Mundial 2026.

La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que el atacante permanecerá en New Jersey para continuar con su recuperación y no viajará con el equipo para disputar el amistoso frente a Selección de Egipto.

Neymar sigue sin recuperarse

El delantero del Santos FC arrastra una lesión muscular en el gemelo derecho sufrida el pasado 17 de mayo durante un partido del Brasileirao.

Aunque inicialmente el problema fue catalogado como un edema, estudios posteriores realizados por la selección brasileña detectaron una lesión muscular de grado II.

Desde entonces, Neymar ha trabajado principalmente en sesiones de fisioterapia y recuperación física.

También se perdió el duelo ante Panamá

El brasileño ya había quedado fuera del amistoso disputado el pasado domingo ante Selección de Panamá, partido que Brasil ganó 6-2 en el estadio Maracaná.

Neymarr observó ese encuentro desde el banquillo y ahora tampoco estará disponible frente a Egipto.