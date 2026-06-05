Neymar se pierde otro partido y preocupa a Brasil a días del Mundial 2026
Publicado el05/06/2026 a las 07:27
La Neymar continúa encendiendo las alarmas en la Selección de Brasil a pocos días del inicio del Mundial 2026.
La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que el atacante permanecerá en New Jersey para continuar con su recuperación y no viajará con el equipo para disputar el amistoso frente a Selección de Egipto.
Neymar sigue sin recuperarse
El delantero del Santos FC arrastra una lesión muscular en el gemelo derecho sufrida el pasado 17 de mayo durante un partido del Brasileirao.
Aunque inicialmente el problema fue catalogado como un edema, estudios posteriores realizados por la selección brasileña detectaron una lesión muscular de grado II.
Desde entonces, Neymar ha trabajado principalmente en sesiones de fisioterapia y recuperación física.
También se perdió el duelo ante Panamá
El brasileño ya había quedado fuera del amistoso disputado el pasado domingo ante Selección de Panamá, partido que Brasil ganó 6-2 en el estadio Maracaná.
Neymarr observó ese encuentro desde el banquillo y ahora tampoco estará disponible frente a Egipto.
Duda para el debut mundialista
La ausencia del astro brasileño aumenta la incertidumbre sobre su participación en el primer partido de Brasil en el Mundial 2026.
La Canarinha debutará el próximo 13 de junio frente a Selección de Marruecos en New Jersey.
Ancelotti mantiene la confianza
A pesar de la situación, el seleccionador Carlo Ancelotti aseguró que Neymar seguirá formando parte de la convocatoria.
“Estamos completamente seguros de que no vamos a cambiar a nadie. Los 26 jugadores elegidos jugarán la Copa del Mundo”, afirmó el entrenador italiano.
Por ahora, Brasil mantiene la esperanza de recuperar a su máxima figura a tiempo para el inicio del torneo.
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