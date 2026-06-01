Brasil golea a Panamá y manda un aviso antes del Mundial 2026
Publicado el31/05/2026 a las 18:07
La Selección de Brasil dejó claro por qué es una de las favoritas para conquistar el Mundial 2026 tras imponerse con autoridad 6-2 a la Selección de Panamá en el estadio Maracaná.
El encuentro sirvió como uno de los últimos ensayos de ambos equipos antes del arranque de la Copa del Mundo.
Vinicius abrió el camino
Brasil golpeó apenas iniciado el partido.
Vinícius Júnior marcó al minuto 1 para adelantar a la Canarinha y encender a los aficionados presentes en el Maracaná.
Panamá logró empatar momentáneamente gracias a un autogol de Matheus Cunha al minuto 13.
Casemiro cambió el partido
Tras el empate, Brasil tomó el control absoluto del encuentro.
Casemiro devolvió la ventaja a los locales al minuto 38 para enviar tranquilidad al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.
Festival brasileño en el segundo tiempo
La segunda mitad fue completamente dominada por Brasil.
Los goles de Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago y Danilo terminaron por sellar la goleada.
Panamá encontró un descuento gracias a un gran tanto de Carlos Harvey, aunque nunca logró meterse nuevamente en el partido.
Lo que viene para ambos equipos
Brasil disputará un último amistoso frente a la Selección de Egipto antes de debutar en el Mundial.
La Canarinha integra el Grupo C junto a las selecciones de Selección de Marruecos, Selección de Haití y Selección de Escocia.
Por su parte, Panamá todavía enfrentará a la Selección de República Dominicana y a la Selección de Bosnia y Herzegovina antes de iniciar su aventura mundialista.
El conjunto canalero quedó ubicado en el Grupo L junto a las selecciones de Selección de Inglaterra, Selección de Croacia y Selección de Ghana.
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