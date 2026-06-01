Brasil golea a Panamá y manda un aviso antes del Mundial 2026

La Selección de Brasil dejó claro por qué es una de las favoritas para conquistar el Mundial 2026 tras imponerse con autoridad 6-2 a la Selección de Panamá en el estadio Maracaná.

El encuentro sirvió como uno de los últimos ensayos de ambos equipos antes del arranque de la Copa del Mundo.

Vinicius abrió el camino

Brasil golpeó apenas iniciado el partido.

Vinícius Júnior marcó al minuto 1 para adelantar a la Canarinha y encender a los aficionados presentes en el Maracaná.

Panamá logró empatar momentáneamente gracias a un autogol de Matheus Cunha al minuto 13.

Casemiro cambió el partido

Tras el empate, Brasil tomó el control absoluto del encuentro.