¡OFICIAL! México revela sus 26 guerreros para el Mundial 2026
Publicado el31/05/2026 a las 17:26
La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El entrenador Javier Aguirre anunció la convocatoria definitiva para el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, despejando las últimas dudas de cara al debut mundialista.
México ya tiene a sus elegidos
Tras meses de análisis y varios partidos de preparación, Aguirre apostó por una base de jugadores con experiencia internacional y figuras que llegan en buen momento.
La selección disputará un último amistoso ante la Selección de Serbia antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo.
Convocados de México para el Mundial 2026
Porteros
- Raúl Rangel
- Carlos Acevedo
- Guillermo Ochoa
Defensas
- Israel Reyes
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Edson Álvarez
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
Mediocampistas
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Erik Lira
- Luis Romo
- Gilberto Mora
- Luis Chávez
- Obed Vargas
- Orbelín Pineda
Delanteros
- Roberto Alvarado
- César Huerta
- Julián Quiñones
- Alexis Vega
- Armando González
- Guillermo Martínez
- Santiago Giménez
- Raúl Jiménez
El grupo de México
México quedó ubicado en un grupo donde enfrentará a:
- Selección de Sudáfrica
- Selección de Corea del Sur
- Selección de Chequia
Todos los encuentros de la fase de grupos se disputarán en territorio mexicano.
La ilusión mundialista
Con el apoyo de su afición y la ventaja de jugar como anfitrión, México buscará superar sus actuaciones recientes y convertirse en uno de los protagonistas de la Copa del Mundo 2026.
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