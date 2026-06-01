¡OFICIAL! México revela sus 26 guerreros para el Mundial 2026

La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El entrenador Javier Aguirre anunció la convocatoria definitiva para el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, despejando las últimas dudas de cara al debut mundialista.

México ya tiene a sus elegidos

Tras meses de análisis y varios partidos de preparación, Aguirre apostó por una base de jugadores con experiencia internacional y figuras que llegan en buen momento.

La selección disputará un último amistoso ante la Selección de Serbia antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo.

Convocados de México para el Mundial 2026

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