Mundial 2026: México refuerza medidas por ébola

A días del inicio del Mundial 2026, autoridades de México, Estados Unidos y Canadá han intensificado la coordinación en materia de salud pública ante el brote de ébola detectado en algunas regiones de África.

Aunque el riesgo en territorio mexicano es considerado bajo, ya se implementan acciones preventivas clave.

El objetivo es claro: garantizar que el torneo se desarrolle sin riesgos sanitarios para jugadores, aficionados y personal.

El Mundial movilizará millones de personas, por lo que cualquier amenaza sanitaria internacional obliga a reforzar controles y protocolos.

México activa filtros sanitarios en aeropuertos

Las autoridades mexicanas confirmaron el fortalecimiento de medidas preventivas, principalmente en puntos de entrada al país.

Entre ellas destacan filtros sanitarios en aeropuertos y protocolos específicos para detectar posibles casos.

A pesar de estas acciones, el gobierno aseguró que no se han registrado contagios en México y que el riesgo de propagación sigue siendo “muy bajo”.

Restricciones para viajeros de zonas de riesgo