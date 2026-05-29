Mundial 2026: México refuerza medidas por ébola
Publicado el29/05/2026 a las 11:53
A días del inicio del Mundial 2026, autoridades de México, Estados Unidos y Canadá han intensificado la coordinación en materia de salud pública ante el brote de ébola detectado en algunas regiones de África.
Aunque el riesgo en territorio mexicano es considerado bajo, ya se implementan acciones preventivas clave.
El objetivo es claro: garantizar que el torneo se desarrolle sin riesgos sanitarios para jugadores, aficionados y personal.
El Mundial movilizará millones de personas, por lo que cualquier amenaza sanitaria internacional obliga a reforzar controles y protocolos.
México activa filtros sanitarios en aeropuertos
Las autoridades mexicanas confirmaron el fortalecimiento de medidas preventivas, principalmente en puntos de entrada al país.
Entre ellas destacan filtros sanitarios en aeropuertos y protocolos específicos para detectar posibles casos.
A pesar de estas acciones, el gobierno aseguró que no se han registrado contagios en México y que el riesgo de propagación sigue siendo “muy bajo”.
Restricciones para viajeros de zonas de riesgo
Una de las medidas más relevantes es la restricción temporal de ingreso para personas que hayan estado recientemente en países con brote activo, como Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur.
Esta disposición aplica para viajeros internacionales que no cuenten con nacionalidad mexicana o residencia vigente y tendrá una duración inicial de 60 días.
Coordinación internacional para el Mundial
Estados Unidos, México y Canadá trabajan de forma conjunta para aplicar controles sanitarios sin afectar el flujo de turistas y comercio durante el evento.
El enfoque incluye monitoreo constante, intercambio de información y protocolos coordinados para responder rápidamente ante cualquier eventualidad.
Canadá endurece controles fronterizos
En paralelo, Canadá implementó medidas más estrictas, como la suspensión temporal de visados para residentes de los países más afectados por el brote.
Estas acciones buscan reducir el riesgo de importación del virus durante el periodo previo y durante el Mundial.
El brote mantiene alerta global
La vigilancia internacional se mantiene activa tras reportes de cientos de muertes sospechosas vinculadas al ébola en África.
Organismos de salud han elevado el nivel de alerta, lo que ha llevado a reforzar medidas en eventos masivos como la Copa del Mundo.
Las autoridades continuarán evaluando la situación en tiempo real y podrían ajustar las medidas conforme evolucione el brote en las próximas semanas.
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