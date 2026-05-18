Brasil confirma lista para el Mundial 2026
Publicado el18/05/2026 a las 12:43
La Selección de Brasil anunció oficialmente su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, despejando las dudas sobre la presencia de Neymar, quien finalmente fue incluido en la convocatoria.
El atacante del Santos disputará así su cuarta Copa del Mundo, tras participar en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
La inclusión de Neymar marca el regreso de una de las figuras más representativas del fútbol brasileño en un momento clave rumbo al Mundial.
Neymar encabeza la convocatoria
La principal noticia de la lista es la presencia de Neymar, cuya convocatoria había generado incertidumbre en los últimos meses.
El delantero vuelve a ser considerado dentro del proyecto del entrenador Carlo Ancelotti, quien optó por incluirlo en la nómina final.
Su experiencia y peso dentro del equipo lo colocan como una de las piezas centrales del grupo.
Una lista con figuras y renovación
Brasil presentó una convocatoria que mezcla experiencia con nuevos talentos.
Entre los nombres destacados aparecen Vinícius Jr, Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha y Endrick, quienes representan el presente y futuro del equipo.
En defensa, Marquinhos lidera como capitán, acompañado por jugadores con recorrido internacional.
Ausencias que generan debate
Como suele ocurrir en este tipo de convocatorias, también hay ausencias que han llamado la atención.
Uno de los casos más destacados es el de Joao Pedro, quien no fue incluido pese a su rendimiento reciente.
Estas decisiones reflejan la apuesta del cuerpo técnico por un grupo específico de jugadores.
El mensaje de Ancelotti
El entrenador Carlo Ancelotti explicó que la lista responde a la idea de construir un equipo competitivo.
Reconoció que no se trata de una convocatoria perfecta, pero destacó el espíritu colectivo, la actitud y la concentración como pilares del grupo.
La apuesta está centrada en el rendimiento colectivo más que en individualidades.
El camino de Brasil en el Mundial
Brasil iniciará su participación en el torneo el 13 de junio frente a Marruecos.
Posteriormente enfrentará a Haití el 19 de junio y cerrará la fase de grupos ante Escocia el 24 de junio.
El equipo buscará avanzar con solidez en un grupo que presenta distintos estilos de juego.
Una nueva oportunidad para el pentacampeón
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Brasil llega al Mundial con la intención de volver a competir por el título.
La combinación de figuras consolidadas y jóvenes talentos alimenta la expectativa de una selección que busca romper su racha sin levantar la copa.
El torneo representa una nueva oportunidad para reafirmar su peso histórico.
Con la lista definida, Brasil iniciará su preparación final con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al debut mundialista.
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