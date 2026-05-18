Brasil confirma lista para el Mundial 2026

La Selección de Brasil anunció oficialmente su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, despejando las dudas sobre la presencia de Neymar, quien finalmente fue incluido en la convocatoria.

El atacante del Santos disputará así su cuarta Copa del Mundo, tras participar en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

La inclusión de Neymar marca el regreso de una de las figuras más representativas del fútbol brasileño en un momento clave rumbo al Mundial.

Neymar encabeza la convocatoria

La principal noticia de la lista es la presencia de Neymar, cuya convocatoria había generado incertidumbre en los últimos meses.

El delantero vuelve a ser considerado dentro del proyecto del entrenador Carlo Ancelotti, quien optó por incluirlo en la nómina final.